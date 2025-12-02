میلی صفحه خبر لوگو بالا
آخرین وضعیت پرونده ترور قاضی شهید باقری

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هر ۲ متهم به قتل اقرار کرده‌اند. به اتهام مشارکت در قتل عمدی شهید باقری برای هر ۲ متهم کیفرخواست صادر شده است و پرونده در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.
نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴) با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهمان پس از فرار از شیراز وارد استان استان کهگیلویه‌وبویراحمد شده بودند که هویت آنها شناسایی شد. متهم ردیف اول دارای پرونده مفتوح نزد شهید بوده که در روز شهادت وقت رسیدگی داشته است.

وی افزود: هر ۲ متهم به قتل اقرار کرده‌اند. به اتهام مشارکت در قتل عمدی شهید باقری برای هر ۲ متهم کیفرخواست صادر شده است و پرونده در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.

