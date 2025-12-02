۱۱/آذر/۱۴۰۴
Tuesday 02 December 2025
۱۳:۴۵
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
سیاسی
»
مجلس شورای اسلامی
بازدید
1027
1027
بازدید
۲
پ
تصویری از جلسه علنی امروز مجلس
خوش و بش رئیس مجلس با تعدادی از مهمانان
تصویری از جلسه علنی امروز مجلس
کد خبر:
۱۳۴۳۵۷۴
تاریخ انتشار:
۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۴
02 December 2025
کد خبر:
۱۳۴۳۵۷۴
|
۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۴
02 December 2025
|
1027
بازدید
1027
بازدید
|
۲
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس
عکس
خوش و بش
محمدباقر قالیباف
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استانها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید میشوم بعد تو!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار اعضای دو کانون بازنشستگی کارگری با رئیس مجلس
حضور مسعود پزشکیان در مجلس+عکس
عکس: خوش و بش علم الهدی با رئیس جمهور
آغاز نهمین روز بررسی لایحه بودجه در مجلس
عکس: خوش و بش رئیس جمهور و مقام بلندپایه نظامی
آخرین خبر قالیباف درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان
حرکت صمیمی علیرضا فغانی با سردار آزمون در استرالیا
نشست صمیمانه قالیباف با جمعی از مدیران رسانههای کشور
قالیباف: قصد تعطیلی معادن را نداریم
نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه برگزار شد
اولین واکنش قالیباف به حواشی سفر جنجالی
تصاویر از مسعود پزشکیان و قالیباف در صف نماز
قالیباف: آتشی به پا نکنیم که دودش به چشم مردم برود
قالیباف درگذشت همسر داود میرباقری را تسلیت گفت
بررسی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی در صحن مجلس
رئیس مجلس: باید اصلاح قانون مطبوعات را دنبال کنیم
قالیباف:مجلسهرگزبهحاشیهنمیرود/۴اقدامویژهمجلس
تصاویر خوشوبش آرنجی در جلسه سران اروپا
قالیباف به مجلس میرود
اولین جلسه مجلس پس از انتخابات
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۱
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۲
بابی
|
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
3
پاسخ
تعدادی از میهمانان!!!!؟؟؟؟؟
ایمان
|
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
2
پاسخ
اینا که تا اون بالا رفتن مهمان نیستن صاحب خونن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# تابناک ورزشی
# جنگل الیت
# نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
رضایت دارم
رضایت ندارم
فعلاً نظری ندارم
الی گشت
آخرین اخبار
پروانه فلایتیو «تعلیق» شد
پشت پرده تهدیدات ترامپ چیست؟!
رسمی/ نام داور دربی ۱۰۶ اعلام شد
جزئیات ضبط وثیقه 90 میلیاردی شبنم نعمت زاده
شاخص کل بورس افزایش یافت
آخرین وضعیت پرونده ترور قاضی شهید باقری
سرفههای مکرر سخنگوی دولت در نشست خبری!
روایت تازه وکیل پارسادوست از پرونده پژمان جمشیدی
خطونشان سپاه برای ماجراجویی بعدی اسرائیل
ثبت بیشترین بارش در ۴ شهر غرب کشور
خوش و بش رئیس مجلس با تعدادی از مهمانان
صدور حکم متهمان کلاهبرداری ۳۷۰ میلیاردی بشاگرد
از اتاق عمل تا دادگاه؛ روایت تلخ قربانیان قصور پزشکی
شهیدبهشتی و ابوالحسن بنیصدر در مجلس؛ سال ۵۹
تصاویر جوش دادن در و دیوارکشی کافه رستورانها
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس
تحلیل الگوی اصابت موشکهای ایران توسط پروفسور کرهای
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد میمیرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
برآورد تلویزیون عربستان از جنگ ایران و اسرائیل را ببینید
تصاویر ادعایی حملات هوایی در محدوده مرز ایران و عراق
خواننده مشهور: در مکدونالد ظرف میشورم اما به ایران برنمیگردم!
ترامپ خطاب به مادورو: کنارهگیری کن وگرنه ...
نخستین تصاویر صحنه حادثه وحشتناک رضا امیرخانی
شلیک موشکی ایران فقط رزمایش بود
تخریب درفش کاویانی در برنامه سیامک انصاری و مهران غفوریان!
مدارس کدام استانها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
مدارس این استانها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
ترفند هوشمندانه کشاورزان چینی برای آبیاری زمینهایشان
فرمانده ارتش هم باورش نمیشد ناوی که ساختهایم، حرکت میکند!
خواننده مشهور: در مکدونالد ظرف میشورم اما به ایران برنمیگردم!
(۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا میرفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود
(۱۶۴ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیونها افغانی به ایران
(۱۴۰ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بیحجاب در یک مراسم!
(۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
(۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس
(۱۰۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است
(۸۸ نظر)
جهش پیدرپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟
(۸۸ نظر)
استقبال عراقها از سرمربی افسانهای
(۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی
(۸۷ نظر)
جنگی رخ نمیدهد خیال مردم راحت باشد!
(۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا میخواهد صعود کند؟
(۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!
(۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم
(۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کنارهگیری کن وگرنه ...
(۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dWY
tabnak.ir/005dWY
کپی شد