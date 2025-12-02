روایت تازه از پرونده جمشیدی؛ پای نفر سوم در میان است

ندا شمس، وکیل شاکی پرونده پژمان جمشیدی، توضیحات جدیدی در مورد روند پرونده و اتفاقات رخ‌داده ارائه داد.

به گزارش تابناک، ندا شمس، وکیل شاکی پرونده پژمان جمشیدی، در گفت‌و‌گو با یک رسانه ویدیویی توضیحات جدیدی در مورد روند پرونده و اتفاقات رخ‌داده ارائه داد. او برخی از ادعا‌های مطرح‌شده در رسانه‌ها را رد کرد و گفت DNA متهم در پرونده ثبت شده است. این وکیل دادگستری همچنین از حضور نفر سومی در این پرونده نام برد که فعلا ترجیح داد در مورد او حرفی نزند.

ماجرای طرح شکایت؛ «حادثه همان روز ثبت شد»

در پاسخ به پرسش درباره زمان آغاز شکایت و روند طی‌شده، شمس توضیح داد: «این شکایت مربوط به امروز و دیروز نیست. شکایت در اول اردیبهشت ۱۴۰۴ ثبت شده است.»

وی تأکید کرد: «شکایت همان روز حادثه ثبت شده است. وقتی برای دختر عزیزمان ملیکا حادثه پیش آمد، به دلیل وضعیت روحی بسیار بد و ناتوانی در حرکت، توسط اهالی و مدیر ساختمان آتی‌ساز به پزشکی قانونی منتقل شد. همان روز هم شکایت ثبت و روند رسیدگی آغاز شد.»

واکنش به ادعای “شکایت اول توسط آقای جمشیدی”

در ادامه درباره ادعای مطرح‌شده از سوی وکلای آقای جمشیدی مبنی بر اینکه ابتدا شکایت را او مطرح کرده، شمس به صراحت پاسخ داد: «این ادعا صددرصد کذب است. مستندات پرونده کاملاً نشان می‌دهد که شکایت همان روز حادثه از سوی ملیکا ثبت شده است. زمانی که حادثه رخ می‌دهد، باید فوراً مراجعه به پزشکی قانونی صورت گیرد؛ چون در ادعای تجاوز اگر تأخیر ایجاد شود، آثار و علائم از بین می‌رود و امکان اثبات کاهش می‌یابد.»

وی تأکید کرد: «هر ادعایی باید بر اساس مستندات پرونده باشد، نه حدس و روایت‌های غیرمستند.»

شائبه گزارش پزشکی قانونی؛ «اظهارنظر بدون دانش تخصصی، بی‌جا است»

در واکنش به ادعا‌های اخیر درباره اینکه پزشکی قانونی ادعای شاکی را رد کرده، شمس گفت: «مسائل پزشکی قانونی کاملاً تخصصی‌اند. کسی که بر این حوزه مسلط نباشد، نباید اظهار نظر کند.»

وی افزود: «پزشکی قانونی هیچ‌وقت از الفاظ حقوقی استفاده نمی‌کند. از اصطلاحات پزشکی تخصصی استفاده می‌کند. مثلاً اگر دست شما ببرد، نمی‌نویسند با چاقو بریده شده یا با تیغ؛ می‌نویسند از ناحیه فلان تا فلان توسط جسم تیز برش ایجاد شده؛ بنابراین برداشت سطحی از الفاظ پزشکی قانونی کاملاً غلط است.»

شمس ادامه داد: «در این پرونده نیز همین‌طور است. پزشکی قانونی به‌طور دقیق نوشته که جسم سختی وارد شده، خراش‌ها و آسیب‌ها ایجاد شده، کبودی و تورم وجود دارد و همه اینها با شدت و به زور انجام گرفته. اینها کاملاً یافته‌های علمی و پزشکی است، نه حقوقی.»

وجود DNA متهم؛ «این‌ها اسناد موجود در پرونده است»

در بخش دیگری از توضیحات، شمس به یکی از مهم‌ترین مستندات اشاره کرد و گفت: «علاوه بر گزارش پزشکی، بحث DNA هم مطرح است. DNA متهم بر روی بدن شاکیه وجود داشته. همه این موارد در پرونده ارائه و منعکس شده است و ما هم به رأی دادگاه احترام می‌گذاریم.»

شایعه تبرئه و بازگشت به کشور؛ «هیچ رأیی حتی در دادگاه کیفری یک صادر نشده»

در پاسخ به پرسشی درباره تبرئه آقای جمشیدی پس از بازگشت به کشور، شمس توضیح داد: «ایشان منع قانونی برای خروج از کشور نداشته و دلیلی ندارد به این مسئله بپردازیم. اما زمانی می‌توانیم بگوییم شخصی تبرئه شده که رأی از دیوان عالی کشور هم صادر شده باشد. مراحل رسیدگی به این پرونده اول بدوی است، بعد تجدید نظر است. اشخاص اعتراض می‌کنند و دیوان عالی کشور رأی نهایی را صادر می‌کند. وقتی رأی از آن‌جا هم صادر شود، می‌توانیم بگوییم شخص تبرئه شده است. نه در حال حاضر که حتی دادگاه کیفری یک هم رأی نداده است. چطور این شایعات را پخش می‌کنند؟ فقط آنها را به وجدان خودشان ارجاع می‌دهم، چون هنوز پرونده مفتوح است و حتی رأی اولیه برای پرونده کیفری یک هم صادر نشده است. این فقط یک پرونده نیست. چندین پرونده داریم که در هیچ کدام از پرونده تاکنون رأی صادر نشده است.»

روایت وکیل از نحوه وقوع حادثه؛ «این دختر حتی ساکن تهران هم نبود»

شمس در پاسخ به درخواست توضیح درباره جزئیات حادثه گفت: «این خانم مثل بسیاری از بازیگران جوان و تازه‌کار، رزومه‌اش را برای سوپراستار‌ها و سینماگران ارسال کرده بود. چون معمولاً بازیگران سرشناس خودشان بازیگر مقابل‌شان را انتخاب می‌کنند. از جمله این افراد، آقای پژمان جمشیدی بودند که ملیکا پارسادوست رزومه‌اش را برای ایشان ارسال کرده بود و از زمان ارسال رزومه تا وقوع حادثه کلاً ۱۳ روز طول کشیده است.»

وی افزود: «برخلاف شایعات، این خانم اصلاً ساکن تهران نبود. این حرف‌ها که او دمِ ساختمان آتی‌ساز می‌رفته یا رفت‌وآمد داشته یا ۷-۸ ماه با هم رابطه داشته‌اند، کاملاً نادرست است. شاید افراد دیگری در آن محدوده بوده‌اند، اما موکل من نبوده. اصلاً ارتباط قبلی وجود نداشته است.»

اشاره به «نفر سوم»

شمس در ادامه تأکید کرد: «البته نفر سومی هم در این ماجرا بوده…، اما نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم. بعد‌ها اگر لازم باشد توضیحات بیشتری در این باره می‌دهم.»