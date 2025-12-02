میلی صفحه خبر لوگو بالا
شهیدبهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر در مجلس؛ سال ۵۹

تصویری کمتر دیده شده از شهید بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر را در مجلس و در مراسم تحلیف در سال ۵۹ مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۵۹
| |
400 بازدید
|
۲
شهیدبهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر در مجلس؛ سال ۵۹

به گزارش تابناک؛ تصویری کمتر دیده شده از شهید بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر را در مجلس و در مراسم تحلیف در سال ۵۹ مشاهده می‌کنید. 

شهید بهشتی ابوالحسن بنی صدر مجلس مراسم تحلیف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
خداوند هر دو را رحمت کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
دو سرنوشت متفاوت
