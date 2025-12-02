\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0628\u0647\u0634\u062a\u06cc \u0648 \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u062d\u0633\u0646 \u0628\u0646\u06cc\u200c\u0635\u062f\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0648 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0641 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f5\u06f9 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\u00a0