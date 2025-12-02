به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نفوذ تکنولوژی کمک داور ویدئویی (VAR) طبق گزارش امروز (سهشنبه) نشریه تایمز در جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است «۲برابر» شود.
دخالت این سیستم در مسابقه فوتبال قرار است از ۳ مورد به ۶ مورد افزایش یاید.
پیش از این کمک داور ویدئویی برای بررسی گلها، پنالتیها، کارتهای قرمز مستقیم و اشتباهات هویتی استفاده میشد.
اما نشریه تایمز مینویسد که قدرت اختیارات VAR در جام جهانی ۲۰۲۶ افزایش مییابد و ۳ مورد جدید عبارتنداز: بررسی کرنرها (آیا توپ کاملاً از خط عبور کرده یا آخرین تماس با کدام تیم بوده)، بررسی کارت زرد دوم (که منجر به اخراج میشود) و بررسی تکلهای منجر به کارت زرد دوم هستند.
فیفا تأکید میکند که هر بررسی VAR باید در چند ثانیه انجام شود تا تأخیرها مشابه فناوری نیمهخودکار آفساید در جام جهانی قطر افزایش نیابد.