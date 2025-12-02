آرتم دیمیتروک، عضو پارلمان اوکراین (رادا)، در کانال تلگرام خود مدعی شد که به ولودیمیر زلنسکی «دستور داده شده» تا در هفته جاری از سمت خود کناره‌گیری کند؛ هرچند که مشخص نکرده این دستور از سوی چه فرد یا نهادی صادر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ دیمیتروک همچنین ادعا کرده که رئیس‌جمهور اوکراین «تمام تلاش خود را خواهد کرد تا این پایان اجتناب‌ناپذیر را به تعویق بیندازد.»

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که زلنسکی طی ماه‌های گذشته زیر فشار بی‌سابقه داخلی و خارجی قرار گرفته است؛ فشاری که هم از اختلاف با دولت آمریکا بر سر طرح صلح جدید واشنگتن نشأت می‌گیرد و هم از بحران‌های سیاسی و پرونده‌های فساد در داخل اوکراین.

فشارهای خارجی: اختلاف با آمریکا بر سر طرح صلح منابع غربی و اوکراینی در هفته‌های اخیر گزارش داده‌اند که دولت آمریکا، به‌ویژه در دوره جدید ریاست‌جمهوری ترامپ، فشار سنگینی بر کی‌یف وارد کرده تا طرح صلح پیشنهادی واشنگتن که شامل امتیازات گسترده به روسیه است تا پیش از روز شکرگزاری امضا شود.

رسانه‌های اروپایی نیز گزارش داده‌اند که اختلافات شدید بین زلنسکی و واشنگتن در پشت‌درهای بسته به حدی رسیده که برخی مقامات آمریکایی «پایان همکاری با زلنسکی» را محتمل می‌دانند. طرحی که بلاتکلیفی آن باعث شده برخی تحلیلگران سخن از سناریوی برکناری یا جایگزینی زلنسکی توسط متحدان غربی بگویند.