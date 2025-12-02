به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ یکی از بازیکنان سابق تیم ملی انگلیس و لیگ برتر، درست پیش از خروج از کشور، به اتهام تلاش برای تجاوز جنسی دستگیر شد. مظنون در فرودگاه استنستد توسط نیرو‌های مرزی متوقف و پس از بازجویی، با کفالت آزاد شد.

این فوتبالیست که در دهه ۲۰۱۰ برای تیم ملی انگلیس بازی می‌کرد، هنگام عبور از کنترل گذرنامه فرودگاه استنستد به طور محرمانه توسط نیرو‌های مرزی متوقف شد. مشخص شد که پلیس به دلیل اتهام قدیمی تلاش برای تجاوز جنسی مطرح‌شده توسط شریک زندگی سابقش، به دنبال او بوده است.

پلیس اسکس پس از دریافت شکایت به فرودگاه اعزام شد و مظنون را بازداشت کرد. او به ایستگاه پلیس محلی منتقل شد و اثر انگشت و نمونه DNA از او گرفته شد. پس از چند ساعت بازداشت، مظنون تا ادامه تحقیقات با کفالت آزاد شد.

این بازداشت در حالی رخ داده که او اخیراً در چند رویداد عمومی دیده شده بود و همین موضوع باعث سردرگمی برخی رسانه‌ها شده است. ماموران متخصص جرایم جنسی از شاکی پرونده مصاحبه گرفته و او خدمات مشاوره و حمایت نیز دریافت کرده است. پلیس اسکس اعلام کرد: «یک مرد به اتهام تلاش برای تجاوز جنسی بازداشت شده و تا اواخر فوریه ۲۰۲۶ با کفالت آزاد است، در حالی که تحقیقات ادامه دارد.»