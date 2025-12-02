میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازداشت ملی‌پوش سابق در فرودگاه

ستاره سابق تیم ملی انگلیس درست پیش از خروج از بریتانیا به اتهام تلاش برای تجاوز جنسی، در فرودگاه بازداشت شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۵۱
| |
1805 بازدید
بازداشت ملی‌پوش سابق در فرودگاه

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ یکی از بازیکنان سابق تیم ملی انگلیس و لیگ برتر، درست پیش از خروج از کشور، به اتهام تلاش برای تجاوز جنسی دستگیر شد. مظنون در فرودگاه استنستد توسط نیرو‌های مرزی متوقف و پس از بازجویی، با کفالت آزاد شد.

این فوتبالیست که در دهه ۲۰۱۰ برای تیم ملی انگلیس بازی می‌کرد، هنگام عبور از کنترل گذرنامه فرودگاه استنستد به طور محرمانه توسط نیرو‌های مرزی متوقف شد. مشخص شد که پلیس به دلیل اتهام قدیمی تلاش برای تجاوز جنسی مطرح‌شده توسط شریک زندگی سابقش، به دنبال او بوده است.

پلیس اسکس پس از دریافت شکایت به فرودگاه اعزام شد و مظنون را بازداشت کرد. او به ایستگاه پلیس محلی منتقل شد و اثر انگشت و نمونه DNA از او گرفته شد. پس از چند ساعت بازداشت، مظنون تا ادامه تحقیقات با کفالت آزاد شد.

این بازداشت در حالی رخ داده که او اخیراً در چند رویداد عمومی دیده شده بود و همین موضوع باعث سردرگمی برخی رسانه‌ها شده است. ماموران متخصص جرایم جنسی از شاکی پرونده مصاحبه گرفته و او خدمات مشاوره و حمایت نیز دریافت کرده است. پلیس اسکس اعلام کرد: «یک مرد به اتهام تلاش برای تجاوز جنسی بازداشت شده و تا اواخر فوریه ۲۰۲۶ با کفالت آزاد است، در حالی که تحقیقات ادامه دارد.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازداشت ملی پوش فرودگاه تیم ملی انگلیس فوتبالیست
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازداشت دو تبعه کره‌جنوبی در جنوب‌غرب ایران
ویدیوی تازه علی صبوری پس از آزادی با وثیقه
چه کسی مهمانی مختلط بازیگران را گزارش داده بود؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۲ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۲۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۰۱ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۸ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۹ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dWB
tabnak.ir/005dWB