بسیاری از مشکلات زنان ناشی از ناآگاهی حقوقی آنهاست

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تاکید رئیس‌جمهور این است که ایران برای همه ایرانیان است، تاکید کرد: در هر برنامه‌ای باید فرصت شنیده‌شدن صدای مردم فراهم باشد و هیچ زنی نباید در برنامه‌های هفته زن احساس نادیده‌گرفته‌شدن کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ زهرا بهروزآذر در نشست هماهنگی مشاوران امور زنان دستگاه‌های اجرایی، با بیان اینکه جشن‌های مردمی میلاد حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع) هر ساله در سراسر کشور با شکوه برگزار می‌شود، گفت: این مناسبت فرصتی است تا شخصیت جامع حضرت فاطمه (س) را به نسل جوان معرفی کنیم؛ بانویی که مدیر باغ فدک، فعال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، و الگویی بی‌نظیر در نقش مادری و همسری بود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که این چهره واقعی و الهام‌بخش به نوجوانان و جوانان منتقل شود.

معاون رئیس‌جمهور، هفته زن را «فرصتی برای قدردانی از زنان نامدار و اثرگذار ایران» دانست و اظهار کرد: بسیاری از زنان کشور در عرصه‌های گوناگون رد پای ماندگار در پیشرفت ایران دارند؛ چه در خیر جمعی، چه در کارهای کوچک اما مؤثر. این الگوها باید به دختران و حتی پسران این سرزمین معرفی شوند.

بهروزاذر از دستگاه‌ها خواست در مراسم و برنامه‌های هفته زن، زنان برجسته حوزه‌های مختلف را شناسایی و معرفی کنند.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «ایران برای همه ایرانیان است»، خطاب به مشاوران دستگاه‌ها تصریح کرد: در هر برنامه‌ای باید فرصت شنیده‌شدن صدای مردم فراهم باشد و هیچ زنی نباید در برنامه‌های هفته زن احساس نادیده‌گرفته‌شدن کند.

وی خواستار برگزاری جلسات گفت‌وگو با زنان در دستگاه‌های مختلف شد تا تفاوت‌ها و نیازهای آنان شناسایی شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بند ۱۵ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم موانع شکوفایی زنان را رفع کنیم، ابتدا باید این موانع را با کمک خودشان شناسایی کنیم و سپس در مسیر رفع آنها گام برداریم.

بهروزآذر از برنامه مشترک با وزارت علوم برای برگزاری نشست‌های تخصصی در دانشگاه‌ها خبر داد و ابراز داشت: نخبگان کشور باید در حل مسائل زنان و خانواده نقش‌آفرین باشند. همچنین گروه‌های مردمی در سراسر ایران زنان موفق و مؤثر بسیاری دارند که باید روایت‌شان شنیده و مستند شود.

وی پروژه «معرفی ۱۵۰۰ زن نامدار ایران در صد سال اخیر»، را معرفی کرد و از دستگاه‌ها خواست برای تکمیل این بانک ملی اطلاعات، زنان برجسته حوزه‌های خود را به‌طور فعال معرفی کنند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به افتخارآفرینی ۸۶۰ دختر ایرانی ورزشکار در دولت چهاردهم بیان کرد: بیش از ۳۳۴ مدال طلا از ابتدای دولت چهاردهم توسط دخترانمان کسب شده است و این افتخار بزرگی برای ایران است.

وی با تأکید بر اینکه زنان برجسته بسیاری در حوزه‌های علمی، فناوری، فضایی، محیط زیست، بانکی و صنایع دستی فعالند، از دستگاه‌ها خواست کلیپ‌های کوتاهی از زنان موفق بسازند و ارسال کنند و یادآور شد: بسیاری از این زنان گمنام هستند اما کارهای بزرگ انجام داده‌اند که باید دیده شوند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به پویش آزادی مادران زندانی جرائم غیرعمد عنوان کرد: هیچ مادری نباید به دلیل جرائم غیرعمد در زندان بماند. بخشی از این زنان به دلیل ناآگاهی حقوقی گرفتار حبس شده‌اند. این پویش فرصتی برای خیر جمعی زنان به نفع زنان است.

بهروزآذر در پایان به تفاهم‌نامه جدید میان معاونت زنان و خانواده و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه هدیه‌ای برای همه زنان ایران است و می‌تواند یک دستاورد ماندنی برای دولت چهاردهم باشد. امیدواریم این تفاهم‌نامه سطح آگاهی‌های حقوقی زنان و دختران را ارتقا دهد؛ بسیاری از مشکلات حوزه زنان ناشی از ناآگاهی حقوقی است.