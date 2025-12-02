میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات رسمی پرونده پارک ارم

۱۸ آبان سال گذشته، پارک ارم تهران صحنه حمله خونین شد؛ تعدادی اوباش با خودرو مسیر خروج خانواده‌ها را بستند و با چاقو به سر و صورت آن‌ها حمله کردند.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۴۱
| |
1075 بازدید
|
۱
جزئیات رسمی پرونده پارک ارم

۱۸ آبان سال گذشته پارک ارم تهران صحنه درگیری خونینی شد که بازپرس پرونده آن را «برنامه‌ریزی‌شده و خشونت‌آمیز» توصیف می‌کند. بر اساس اظهارات بازپرس و اعترافات متهمان، پژمان و مهرداد و اصلان هنگام خروج تعدادی خانواده از شهربازی با خودرو جلوی آنها را گرفتند و با چاقو به سر و صورت خانواده حمله کردند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ متهمان در حضور بازپرس و کارشناسان قضائی، جزئیات درگیری را شرح دادند. یکی از متهمان اعتراف کرد که مست بوده و با هدف ایجاد وحشت اقدام کرده است

متهم دیگری گفت: من هیچ اهمیتی به حضور زن و کودک ندادم. با چاقو حمله کردم و عربده کشیدم.

یکی از متهمان که قصاب بود گفت: دعوا بین آنها شروع شد و من به قصد اینکه پیاده شوم و صحنه را ترک کنم وارد شدم، اما درگیری بیش از حد شد و از کنترل خارج شد. دقیقاً نمی‌دانم با چه کسی درگیر شدیم، فقط چشم در چشم شدیم و فکر می‌کنم با همان شاکیان که اینجا حضور دارند درگیر شدیم. در این درگیری، پژمان و مهرداد با چاقو به سر و صورت یک مرد حمله کردند. من هیچ وسیله‌ای دستم نبود و فقط با دست خالی، مشت و لگد دفاع می‌کردم. آنها دو چاقو همراه داشتند و از آنها برای تهدید و ایجاد آسیب استفاده کردند.

وی تاکید کرد: در واقع، من هیچ نقشی در حمله با چاقو نداشتم و فقط سعی کردم خودم را از آسیب دور نگه دارم و از شدت خشونت بکاهیم؛ که بعد از نشان دادن فیلم دوربین‌های مدار بسته به این متهم مشخص شد او نیز از چاقو برای ضربه زدن به سر و صورت این خانواده‌ها استفاده کرده بود و کتمان می‌کرد. در میان این خانواده‌ها کودکی سه ساله بود که یکی از این اوباش به سمتش حمله ور شد و کلاه کودک را از سرش با خشونت برداشت و به سمت دیگری پرت کرد و به صورت کودک تف کرد.

بازپرس پرونده تأکید کرد: حمله آنها نه یک لحظه عصبانیت ناگهانی، بلکه عملی هدفمند برای تهدید و برهم زدن امنیت عمومی بوده است.

شاهدان در محل وقوع حادثه گفته‌اند که حضور خانواده و کودکان کوچک نیز نتوانست مانع اقدامات خشونت‌آمیز متهمان شود. بازپرس پرونده با بررسی و تطبیق اظهارات شاهدان و اعترافات متهمان، مشخص کرد که دو چاقو توسط پژمان و مهرداد در این درگیری استفاده شده و آسیب‌ها عمدتاً به سر و صورت قربانیان وارد شده است.

بازپرس همچنین افزود: متهمان در طول بازجویی، تمام جزئیات خشونت، عربده‌کشی و تلاش برای تصرف مسیر خروج خودرو آسیب‌دیدگان را فاش کردند. این پرونده نشان می‌دهد که برخی از اراذل و اوباش، بدون توجه به قوانین و امنیت عمومی، دست به اقدامات خطرناک می‌زنند.

سردار مسعود مصدق، فرمانده یگان‌های ویژه فراجا (نوپو) درباره درگیری پارک ارم و تهدید امنیت عمومی گفت: وظیفه ما مقابله با هر کسی است که نظم و امنیت جامعه را به خطر بیندازد، چه در اماکن عمومی و چه در منازل. حتی اگر این افراد نزدیکان خودمان باشند، با آنها به نحو مقتضی برخورد می‌شود.

وی افزود: بخشی از مأموریت یگان‌های ویژه مقابله با عملیات‌های تروریستی و گروگان‌گیری است، اما بسیاری از مأموریت‌های ما شامل مداخله در نزاع‌ها و برخورد با اراذل و اوباشی است که امنیت شهروندان را تهدید می‌کنند. ما در چنین مواردی شوخی نداریم و وظیفه داریم سریع و قاطع وارد عمل شویم.

سردار مصدق همچنین به شرایط دشوار مأموریت‌ها اشاره کرد: گاهی اوقات ورود به منازل یا مکان‌هایی که مردم حضور دارند، شرایط ویژه‌ای دارد، اما هیچگاه این شرایط مانع عمل قانونی و حفظ امنیت نمی‌شود. هدف ما هدایت افراد مخل نظم به راه درست و حفاظت از جان و مال شهروندان است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پارک ارم اوباش چاقو گروگان گیری خبر فوری خبر فوری تابناک
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جرم چاقوکشی چیست؟
اعتراف سردار طلایی درباره یک حادثه تلخ
روایت معجزه‌وار نجات دو جوان پای چوبه‌دار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
اینها باید اعدام شوند حتی اگر کسی در آن درگیری فوت نکرده باشد اینها باید در اسرع وقت همانجا اعدام شوند و خانواده های اینها و نزدیکان و دوستانشان نیز بررسی و در صورت نیاز زندانی شوند غیر از این باشه دیگه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۶۴ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۳۲ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۱۰۱ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۸ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۹ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dW1
tabnak.ir/005dW1