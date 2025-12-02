جزئیات رسمی پرونده پارک ارم

۱۸ آبان سال گذشته پارک ارم تهران صحنه درگیری خونینی شد که بازپرس پرونده آن را «برنامهریزیشده و خشونتآمیز» توصیف میکند. بر اساس اظهارات بازپرس و اعترافات متهمان، پژمان و مهرداد و اصلان هنگام خروج تعدادی خانواده از شهربازی با خودرو جلوی آنها را گرفتند و با چاقو به سر و صورت خانواده حمله کردند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ متهمان در حضور بازپرس و کارشناسان قضائی، جزئیات درگیری را شرح دادند. یکی از متهمان اعتراف کرد که مست بوده و با هدف ایجاد وحشت اقدام کرده است
متهم دیگری گفت: من هیچ اهمیتی به حضور زن و کودک ندادم. با چاقو حمله کردم و عربده کشیدم.
یکی از متهمان که قصاب بود گفت: دعوا بین آنها شروع شد و من به قصد اینکه پیاده شوم و صحنه را ترک کنم وارد شدم، اما درگیری بیش از حد شد و از کنترل خارج شد. دقیقاً نمیدانم با چه کسی درگیر شدیم، فقط چشم در چشم شدیم و فکر میکنم با همان شاکیان که اینجا حضور دارند درگیر شدیم. در این درگیری، پژمان و مهرداد با چاقو به سر و صورت یک مرد حمله کردند. من هیچ وسیلهای دستم نبود و فقط با دست خالی، مشت و لگد دفاع میکردم. آنها دو چاقو همراه داشتند و از آنها برای تهدید و ایجاد آسیب استفاده کردند.
وی تاکید کرد: در واقع، من هیچ نقشی در حمله با چاقو نداشتم و فقط سعی کردم خودم را از آسیب دور نگه دارم و از شدت خشونت بکاهیم؛ که بعد از نشان دادن فیلم دوربینهای مدار بسته به این متهم مشخص شد او نیز از چاقو برای ضربه زدن به سر و صورت این خانوادهها استفاده کرده بود و کتمان میکرد. در میان این خانوادهها کودکی سه ساله بود که یکی از این اوباش به سمتش حمله ور شد و کلاه کودک را از سرش با خشونت برداشت و به سمت دیگری پرت کرد و به صورت کودک تف کرد.
بازپرس پرونده تأکید کرد: حمله آنها نه یک لحظه عصبانیت ناگهانی، بلکه عملی هدفمند برای تهدید و برهم زدن امنیت عمومی بوده است.
شاهدان در محل وقوع حادثه گفتهاند که حضور خانواده و کودکان کوچک نیز نتوانست مانع اقدامات خشونتآمیز متهمان شود. بازپرس پرونده با بررسی و تطبیق اظهارات شاهدان و اعترافات متهمان، مشخص کرد که دو چاقو توسط پژمان و مهرداد در این درگیری استفاده شده و آسیبها عمدتاً به سر و صورت قربانیان وارد شده است.
بازپرس همچنین افزود: متهمان در طول بازجویی، تمام جزئیات خشونت، عربدهکشی و تلاش برای تصرف مسیر خروج خودرو آسیبدیدگان را فاش کردند. این پرونده نشان میدهد که برخی از اراذل و اوباش، بدون توجه به قوانین و امنیت عمومی، دست به اقدامات خطرناک میزنند.
سردار مسعود مصدق، فرمانده یگانهای ویژه فراجا (نوپو) درباره درگیری پارک ارم و تهدید امنیت عمومی گفت: وظیفه ما مقابله با هر کسی است که نظم و امنیت جامعه را به خطر بیندازد، چه در اماکن عمومی و چه در منازل. حتی اگر این افراد نزدیکان خودمان باشند، با آنها به نحو مقتضی برخورد میشود.
وی افزود: بخشی از مأموریت یگانهای ویژه مقابله با عملیاتهای تروریستی و گروگانگیری است، اما بسیاری از مأموریتهای ما شامل مداخله در نزاعها و برخورد با اراذل و اوباشی است که امنیت شهروندان را تهدید میکنند. ما در چنین مواردی شوخی نداریم و وظیفه داریم سریع و قاطع وارد عمل شویم.
سردار مصدق همچنین به شرایط دشوار مأموریتها اشاره کرد: گاهی اوقات ورود به منازل یا مکانهایی که مردم حضور دارند، شرایط ویژهای دارد، اما هیچگاه این شرایط مانع عمل قانونی و حفظ امنیت نمیشود. هدف ما هدایت افراد مخل نظم به راه درست و حفاظت از جان و مال شهروندان است.