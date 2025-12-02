میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۵ گروهی که باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزنند

روند اصلاح قیمت بنزین در کشور از چه گروه‌ها و چه کسانی آغاز می‌گردد؟
کد خبر: ۱۳۴۳۵۳۲
| |
3 بازدید
۵ گروهی که باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزنند
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سهمیه بنزین بنزین قیمت بنزین افزایش قیمت گرانی بنزین خبر فوری
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تایید مصوبه بنزین ۳ نرخی در هیئت تطبیق مجلس
واکنش دولت به شایعه گرانی بنزین: دروغ نگویید
کاهش سهمیه بنزین ۳هزار تومانی کارت‌های شخصی/ قیمت بنزین تغییر می‌کند؟
آیا نرخ سوم بنزین در راه است؟
همه چیز درباره طرح بنزینی دولت
آیا خبر مهم بنزینی در راه است؟!
برندگان پنهان سهمیه‌بندی بنزین چه کسانی هستند؟
عربستان بنزین را گران کرد
چقدر از درآمد افزایش قیمت بنزین به جیب مردم رفت؟
واکنش دولت به اخبار پیرامون قیمت بنزین
مردم به شایعات درباره افزایش قیمت بنزین توجه نکنند
قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند؟ اطلاعیه شرکت پخش فراورده‌های نفتی صادر شد
بنزین در آمریکا گران شد
قیمت‌های جدید بنزین در راه است؟!
شایعه گرانی بنزین تکذیب شد
اختیار تام دولت برای افزایش قیمت سوخت
احتمال اختصاص سهمیه بنزین قابل فروش برای همه
موج جهانی افزایش قیمت بنزین
افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی محلی از اعراب ندارد
احتمال افزایش قیمت بنزین به 4000 تومان تا آخر سال/ سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن چاره‌ساز نیست
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۵۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۲۰ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۹۹ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۲ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۹ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dVs
tabnak.ir/005dVs