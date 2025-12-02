نهضت ضدواکسن در ایران رو به گسترش است

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: گسترش گروه‌های ضد واکسن در ایران خطرناک است. چرا که کشورهای همسایه ما پر از بیماری‌های عفونی هستند و ورود این بیماری‌ها به ایران می‌تواند مشکلات جدی به وجود آورد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ «مینو محرز» متخصص بیماری عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص گروه‌های مخالف واکسن در ایران گفت: در تمام نقاط دنیا، عده‌ای از افراد وجود دارند که به واکسن‌ها اعتراض دارند. در حالی که ما به عنوان متخصصان عفونی، تزریق واکسن برای بیماری‌ها را ضروری می‌دانیم. چرا که یک بیماری عفونی می‌تواند مرگبار باشد و فرد ممکن است به دلیل عدم تزریق واکسن، جان خود را از دست بدهد.

وی افزود: بنابراین، انتخاب بین مرگ و زندگی وجود دارد و مشخص است که واکسن ضروری است. واکسن‌ها هیچ‌گاه مشکلاتی ایجاد نمی‌کنند و باید حتماً تزریق شوند. از نظر ما، واکسن‌ها باید توسط پزشکان تجویز شوند، این گروه‌های ضد واکسن در اروپا و آمریکا توسعه یافتند، اکنون در ایران گسترش پیدا کرده‌اند.

محرز خاطرنشان کرد: همچنین فضای مجازی نیز به نوعی باعث گسترش ایده‌های ضد واکسن شده است. متخصصان واکسن را یک ضرورت می‌دانند. اظهارات که گروه‌های ضد واکسن در مخالفت با واکسن بیان می‌کنند اساس علمی ندارد. برخی افراد با بیان این که بچه‌های اوتیسم مشکلاتی دارند، سعی در ارتباط دادن آن با واکسن می‌کنند. این تفکرات غیرعلمی و فاقد پایه علمی هستند و باعث شکل‌گیری نهضت‌های ضد واکسن می‌شوند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: در حالی که این مشکلات در اروپا و آمریکا دیده می‌شود، اما در حال حاضر گسترش گروه‌های ضد واکسن در ایران خطرناک‌تر است. چرا که کشور‌های همسایه ما پر از بیماری‌های عفونی هستند و ورود این بیماری‌ها به ایران می‌تواند مشکلات جدی به وجود آورد.

به گفته وی، اگر یک فرد تصمیم بگیرد که فرزندش واکسن نزند، این انتخاب نه تنها بر فرزند خود او تأثیر می‌گذارد، بلکه ممکن است برای سایر کودکان نیز مشکل‌ساز باشد. در واقع، اگر فرزند او به بیماری مبتلا شود، این بیماری می‌تواند به دیگران نیز سرایت کند. این تصمیم می‌تواند برای جان خود کودک و دیگران خطرناک باشد و اساس علمی ندارد.

این متخصص بیماری‌های عفونی با بیان اینکه واکسیناسیون یک قاعده مهم در پیشگیری از بیماری‌ها است، گفت: در بسیاری از کشورها، سازمان‌های نظارتی به طور جدی بر این موضوع نظارت می‌کنند. به عنوان مثال، در برخی کشورها، اگر فرزندی واکسن‌های لازم را دریافت نکرده باشد، اجازه ثبت‌نام در مدرسه را ندارد. این اقدام به منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌ها و حفاظت از سلامت عمومی است. بنابراین، همه کودکان باید واکسن‌های خود را بزنند تا از گسترش بیماری‌ها جلوگیری شود و جامعه‌ای سالم‌تر داشته باشیم.

به گفته مینو محرز به نظر می‌رسد افرادی که ضد واکسن هستند، معمولاً بر اساس شنیده‌ها و اطلاعات نادرست تصمیم‌گیری می‌کنند و این تصمیمات هیچ پایه علمی ندارند. بسیاری از بیماری‌هایی که با واکسن پیشگیری می‌شوند، می‌توانند عوارض جدی برای کودکان و بزرگسالان به همراه داشته باشند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان گفت: اگر کودکی واکسن نزند و به بیماری مبتلا شود، نه تنها سلامت خود او در خطر است، بلکه این بیماری می‌تواند به بزرگ‌تر‌ها و سایر افراد جامعه نیز سرایت کند. در واقع، واکسیناسیون به عنوان یک ابزار کلیدی برای حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از شیوع بیماری‌ها عمل می‌کند. بنابراین، آگاهی و اطلاعات درست در مورد فواید واکسن‌ها بسیار حائز اهمیت است.