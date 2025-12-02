میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز 11 آذر +جدول

قیمت خودرو امروز 11 آذر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۱۹
| |
704 بازدید

قیمت خودرو امروز 11 آذر +جدول

قیمت خودرو امروز 11 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در ادامه موج افزایشی که از ابتدای هفته آغاز شده است، تحت‌تاثیر مستقیم رشد نرخ ارز با افزایش قیمت همراه شد. این رشد قیمتی بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان باشد، ریشه در انتظارات تورمی و فضای روانی ناشی از جهش دلار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در چنین شرایطی، فعالان بازار با پیش‌بینی تداوم نوسانات ارزی، قیمت‌های پیشنهادی خود را با احتیاط اما در مسیر صعودی تنظیم کردند. رفتار خریداران همچنان محافظه‌کارانه است. بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی به دلیل تضعیف قدرت خرید و نگرانی از ناپایداری شرایط اقتصادی، در وضعیت انتظار قرار دارد. به همین دلیل می‌توان گفت رشد فعلی قیمت‌ها بیشتر اسمی بوده و هنوز از پشتوانه تقاضای موثر برخوردار نیست.

در مجموع، اگر روند صعودی دلار در روزهای آینده ادامه‌دار باشد، بازار خودرو نیز از نظر قیمتی همچنان در مسیر افزایشی باقی می‌ماند. با این حال، ضعف قدرت خرید خانوارها، رکود معاملات و افزایش فاصله قیمت‌ها با توان مالی متقاضیان، پایداری این رشد را با ریسک جدی مواجه کرده و احتمال توقف یا اصلاح مقطعی قیمت‌ها در صورت ثبات ارز وجود دارد.


قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 11 آذر +جدول

دنا پلاس MT6 بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی 26 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 245 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، پژو 207 دنده‌ای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 164 میلیون تومان رسید.

ساینا S رشد 11 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 685 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، شاهین اتوماتیک GL نسبت به روز گذشته 3 میلیون تومان گران شد و با نرخ یک میلیارد و 248 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 11 آذر +جدول

لوکانو L7 رشد بهای 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و 590 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از سوی دیگر، لاماکو فلو نسبت به روز معاملاتی پیشین، افزایش بهای 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 930 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

دیگنیتی پرایم نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شد و روی قله 2 میلیارد و 440 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، فردا SX5 افزایش قیمت 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 890 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

آریزو 5 رشد 40 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 60 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، فونیکس FX نسبت به روز معاملاتی گذشته 30 میلیون تومان گران شد و روی قله سه میلیاد و 150 میلیون تومان ایستاد.

پیکاپ فوتون (اتوماتیک) نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و 450 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی حاضر شود. از طرف دیگر، چانگان CS35 رشد 10 میلیون تومانی را تجربه کرد و با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 350 میلیون تومان به بازار آزاد رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو بازار خودرو خرید خودرو خبر فوری ایران خودرو سایپا چانگان
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو در بازار امروز 24 آبان
قیمت خودرو: خودروهایی که ارزان شدند
قیمت خودرو در بازار امروز ۱۶ تیرماه
قیمت خودرو امروز 10 آذر 1404
کاهش ۱۲ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی
قیمت انواع خودرو در بازار امروز 18 تیرماه
جدیدترین قیمت ها از بازار خودرو
قیمت خودرو امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار امروز 17 اردیبهشت ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 13 خرداد
اکنون زمان خرید خودرو نیست
قیمت خودرو در بازار امروز 6 خرداد
قیمت خودرو در بازار امروز 8 آذر ماه
بازار خودرو بلاتکلیف است
قیمت خودرو امروز دوشنبه 28 مهر
بازار خودرو مجدداً ملتهب شد
قیمت خودرو در بازار امروز 16 اردیبهشت
جهش ناگهانی قیمت خودرو!
قیمت خودرو در بازار امروز 31 اردیبهشت
قیمت خودرو شکسته می‌شود
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۵۸ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۲۰ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۹۹ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۴ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۸۲ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۹ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005dVf
tabnak.ir/005dVf