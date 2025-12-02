میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا دلار در ژانویه جان می‌گیرد؟!

بازار ارز ایران در روز‌های اخیر با جهش تازه‌ای مواجه شده است؛ جهشی که اگرچه همزمان با سیگنال‌های سیاسی و نوسانات منطقه‌ای رخ داده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی آن افزایش تقاضای فصلی در آستانه سال نوی میلادی و اثر ژانویه و انتظارات تورمی است؛ الگویی تکراری که تقریبا هر سال بازار ارز ایران را تحت‌فشار قرار می‌دهد.
چرا دلار در ژانویه جان می‌گیرد؟!

دلار آزاد که هفته گذشته در محدوده ۱۱۴ هزار تومان معامله می‌شد، روز گذشته به مرز119هزار تومان رسید. دلار هرات، درهم امارات و بازار های منطقه‌ای نیز در مسیر مشابه حرکت کردند؛ نشانه‌ای از آنکه تقاضای فصلی نه‌فقط داخلی، بلکه در سطح منطقه‌ای نیز فعال شده است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ تحلیلگران معتقدند آنچه در ظاهر به‌عنوان نوسان بازار داخلی دیده می‌شود، در واقع بازتاب یک چرخه جهانی و منطقه‌ای است که هر سال با شروع ژانویه خود را در بازار ارز ایران نشان می‌دهد. با این حال افزایش تقاضای فصلی همه ماجرا نیست.

جهش اخیر دلار حاصل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است، اما مهم‌ترین نیروی محرک آن افزایش تقاضای فصلی پایان سال میلادی و چرخه همیشگی ژانویه است؛ چرخه‌ای که امسال به‌دلیل نااطمینانی‌های سیاسی و تورمی با شدت بیشتری ظاهر شده است.

 اثر ژانویه چیست و چرا مهم است؟

در سال‌های اخیر الگوی مشخصی در بازار ارز ایران دیده می‌شود. در آذر و دی، به‌ویژه هفته‌های منتهی به سال نوی میلادی، تقاضا برای ارز افزایش می‌یابد. این پدیده که در میان فعالان بازار به اثر ژانویه مشهور شده، 3ریشه اصلی دارد.

1- تسویه‌حساب‌های تجاری پایان سال

واردکنندگان و شرکت‌هایی که با طرف‌های خارجی کار می‌کنند، معمولا پیش از بسته‌شدن سال مالی باید بدهی‌ها، حواله‌ها و پرداخت‌های دلاری خود را انجام دهند.این موضوع موجب افزایش ناگهانی تقاضا برای حواله و اسکناس در هفته‌های پایانی سال میلادی می‌شود.

2-سفارش‌گذاری کالای زمستانی و ابتدای سال

بسیاری از واردکنندگان برای تأمین نیازهای سال آینده یا موجودی فصل زمستان، سفارش‌های خود را در آذر و دی نهایی می‌کنند.این الگوی زمانی باعث می‌شود فشار تقاضای ارزی حتی پیش از شروع ژانویه خود را در بازار نشان دهد.

3-جهش سفرهای خارجی

افزایش سفرهای کاری و خانوادگی ایرانی‌ها در ماه‌های آذر و دی، چه برای تعطیلات کریسمس و چه برای سفرهای تجاری، یکی دیگر از عوامل رشد تقاضای اسکناس است؛ سفرهایی که در آمار رسمی دیده نمی‌شود اما در بازار آزاد اثر مشخصی برجای می‌گذارد.

و مهمترین علت در سالهای اخیر. عدم دسترسی به ارز پتروشیمی ها بدلیل قطع گاز انها در فصل سرما
تو ایران همیشه ژانویه است
