افشای برنامه کامل جام جهانی پس از قرعه‌کشی

فیفا اعلام کرد زمان بازی‌های جام جهانی و ورزشگاه اختصاص داده شده به تیم‌ها یک روز بعد از قرعه‌کشی اعلام خواهد شد.
فیفا اعلام کرد که جزئیات برنامه مسابقات جام جهانی سال آینده تأیید شده اما قرار است ۲۴ ساعت پس از قرعه‌کشی روز جمعه، این برنامه منتشر شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، این برای اولین بار است که در قرعه‌کشی جام جهانی، مکان‌ها و زمان شروع مسابقات منتشر نمی‌شوند چرا که فیفا در نظر دارد بازی‌ها را بر اساس مناطق زمانی در بهترین مکان قرار دهد.

برنامه کامل مسابقات ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا اعلام خواهد شد و فیفا اعلام کرد که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به همراه اسطوره‌های فوتبال روی صحنه خواهند آمد تا بازی‌ها را بررسی و تحلیل کنند.

نسخه نهایی برنامه مسابقات در ماه مارس و پس از برگزاری پلی‌آف فیفا و اروپا و مشخص شدن ۶ تیم دیگر در دسترس خواهد بود.

فیفا در بیانیه‌ای گفت: «در حالی که قرعه‌کشی نهایی مشخص می‌کند کدام تیم‌ها در مرحله گروهی با یکدیگر بازی می‌کنند، برنامه به‌روز شده مسابقات شامل ورزشگاه اختصاص داده شده به هر مسابقه و زمان شروع بازی مربوطه روز شنبه ۶ دسامبر تأیید خواهد شد.»جام جهانی سال آینده به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. 

