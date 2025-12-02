میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعطیلی ها، بلای جان دبستانی‌ها شد!

در یک‌هفته گذشته و هفته‌جاری، مدارس ابتدایی در بسیاری از استان‌ها بار دیگر به‌دلیل آلودگی هوا، شیوع بیماری آنفلوآنزا و... تعطیل شده‌اند؛ آن‌هم درحالی‌که تجربه سال‌های اخیر نشان‌داده که کوچک‌ترین وقفه در آموزش ابتدایی در ایران، اثراتی بزرگ و بلندمدت بر سواد پایه می‌گذارد.
کد خبر: ۱۳۴۳۵۰۸
| |
684 بازدید
|
۳

تعطیلی ها، بلای جان دبستانی‌ها شد!

 

امروز دیگر روشن است که بحران سواد در کشور صرفاً محصول ضعف برنامه‌درسی یا کمبود معلم نیست؛ بخشی از این بحران دقیقاً از همین چرخه‌ی «تعطیلی‌های پی‌درپی و آموزش مجازی ناکارآمد» تغذیه می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ این چرخه اکنون به نقطه‌ای رسیده که می‌توان گفت تعطیلی مدارس، به‌ویژه در پایه ابتدایی، مستقیماً به بازتولید فقر آموزشی و فقر سواد کمک می‌کند.

دلیل آن را باید در چند لایه داده‌های رسمی جست‌وجو کرد. تعطیلی مدارس در دوره‌ای رخ می‌دهد که دانش‌آموزان حتی در شرایط عادی نیز به استاندارد یادگیری نمی‌رسند. براساس گزارش ملی «فقر آموزش»، عملکرد دانش‌آموزان ایرانی در مهارت‌های پایه خواندن و ریاضی، در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است. طبق داده‌های این گزارش: بیش از ۵۰ درصد دانش‌آموزان پایه چهارم در آزمون پرلز در سطح «کم‌بهره‌مند» قرار دارند، یعنی در مهارت‌های ساده خواندن و فهم متن، ضعف جدی دارند.

در شاخص «کم‌بهره‌مندی در مهارت‌های خواندن و دانش ریاضی پایه چهارم»، سهم دانش‌آموزان دارای ضعف شدید در برخی استان‌ها به ۴۰ تا ۴۵ درصد می‌رسد. این اعداد هنگامی معنا پیدا می‌کنند که بدانیم دست‌کم در همین دو سال اخیر، تعداد قابل‌توجهی از روزهای آموزشی مدارس ابتدایی به تعطیلی کامل یا آموزش مجازی محدود شده است؛ آموزشی‌که به اذعان خانواده‌ها و معلمان، عملاً بازدهی واقعی ندارد.از نتایج همان گزارش‌ها برمی‌آید که کمتر از ۳۰ درصد دانش‌آموزان دهک‌های پایین به ابزارهای مناسب آموزش مجازی دسترسی داشته‌اند.

کودکان پایه اول تا سوم ـ به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار ـ مهارت، ابزار و همراهی خانوادگی لازم را برای یادگیری آنلاین، ندارند. تحقیقات ملی درباره دوران کرونا در ایران نشان داد که آموزش مجازی در مقطع ابتدایی سبب شد، حدود یک‌سوم دانش‌آموزان از مهارت خواندن عقب بمانند. وقتی آموزش حضوری حتی در شرایط عادی، نتواند ضعف سواد پایه را جبران کند، جایگزینی آن با آموزش مجازی، عملاً فقر سواد را تثبیت و عمیق‌تر می‌کند.

براساس داده‌های تحلیل عملکرد استان‌ها در آزمون‌های سراسری، استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان در انتهای جدول‌های آموزشی قرار دارند و دقیقاً همین استان‌ها بیشترین میزان تعطیلی‌های ناشی از آلودگی، سرما یا زیرساخت‌های ضعیف را تجربه می‌کنند. در رتبه‌بندی رسمی امتحانات نهایی، استان‌های محروم در رتبه‌های انتهایی قرار دارند.

فاصله میان بالاترین و پایین‌ترین استان‌ها در برخی رشته‌ها، بیش از سه‌واحد نمره است که در مقیاس ملی، فاصله بسیار بزرگی محسوب می‌شود. این یعنی در مناطقی‌که دانش‌آموزان ابتدایی بیشترین نیاز را به یادگیری عمیق و نظارت حضوری دارند، تعطیلی‌های پی‌درپی بیشترین ضربه را وارد می‌کند و شکاف یادگیری بیش‌ازپیش بازمی‌شود. شاخص‌های فقر آموزشی نشان می‌دهند که حتی یک تعطیلی اضافه، یک ضربه بزرگ است.  در گزارش فقر آموزشی سال ۱۴۰۲ آمده است: نرخ ترک ‌تحصیل در پایه‌های بالاتر طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. 

بازماندگی از تحصیل در سه گروه سنی، به‌ترتیب ۱۲، ۱۹ و ۳۴ نفر در هر هزار کودک است و بخشی از این ترک‌تحصیل‌ها مستقیماً از ضعف سواد پایه ناشی می‌شود.  کودکی‌که در پایه‌های اول و دوم قادر به خواندن روان نیست، در پایه‌های بالاتر کم‌کم از فرآیند آموزش حذف می‌شود. تعطیلی‌های مکرر دقیقاً به همین نقطه ضربه می‌زنند؛ مرحله یادگیری مهارت‌های پایه. تعطیلی‌های پی‌درپی، مدرسه را از «نهاد جبران‌کننده فقر» به «عامل بازتولید فقر» تبدیل می‌کند.  کارکرد مدرسه ـ به‌ویژه در دوره ابتدایی ـ باید جبران نابرابری‌های خانوادگی باشد.

اما بررسی داده‌ها نشان می‌دهد: در بسیاری از استان‌ها، ۴۰ درصد معلمان تازه‌کار آموزش تخصصی کافی ندیده‌اند و آموزش مجازی، کیفیت تدریس آنها را حتی کمتر می‌کند. ساعات آموزشی ایران در پایه ابتدایی حدود ۴۰ درصد کمتر از استاندارد جهانی است؛ تعطیلی‌های اخیر این فاصله را باز هم بیشتر می‌کند.

کیفیت یاددهی، یادگیری در مدارس محروم، حتی بدون تعطیلی در سطح پایین‌تری قرار دارد؛ تعطیلی‌های مکرر این مدارس را عملاً از کارکرد آموزشی ساقط می‌کند. به‌این‌ترتیب مدرسه‌که باید عامل عدالت آموزشی باشد، به‌دلیل ناپایداری تقویم آموزشی و ضعف جایگزین‌های مجازی، خود به سازوکاری برای تشدید نابرابری بدل شده است.

چرا تعطیلی برای ایران خطرناک‌تر از دیگر کشورهاست؟ در بسیاری از کشورها، نظام آموزشی با کلاس‌های کم‌جمعیت‌تر، امکانات دیجیتال گسترده‌تر، معلمان حرفه‌ای‌تر و ابزارهای مکمل یادگیری می‌تواند تعطیلی‌ها را جبران کند. اما داده‌های داخلی نشان می‌دهد؛ میانگین نمرات پایه‌های متوسطه در کشور ـ حتی پس از بازگشت به حضوری ـ ۱۰ تا ۱۲ از ۲۰ است، یعنی هنوز زیر حد مطلوب قرار داریم.

در استان گیلان، میانگین پایه یازدهم در برخی رشته‌ها ۸ تا ۱۰ نمره ثبت شده است، که نشان‌دهنده ضعف یادگیری پایه‌ای است. وقتی پایه یادگیری این‌چنین سست است، هر تعطیلی ـ حتی یک‌روزه ـ به‌معنای از دست‌رفتن بخشی از توانایی کودک در تثبیت مهارت‌های اولیه است.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کلاس اولی دبستان ابتدایی تعطیلی تعطیلی مدارس سواد آموزش آموزش و پرورش بی سوادی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مهدکودک و پیش دبستان در تهران تعطیل شد
حاضرید کودکتان را زودتر به مدرسه بفرستید؟/ آموزش و پرورش در مسلخ طرح های کودکانه
رشد قابل توجه ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی
تمدید ثبت‌نام کلاس اولی‌ها
امتحانات نوبت اول در دوره ابتدایی ممنوع
چرا شهریه پیش‌دبستانی‌های ضمیمه مدارس دولتی همدان، بیش از ۲ برابر افزایش داشته است؟
اقدامات مهم برای پوشش صد درصدی آموزش ابتدایی
آغاز اصلاح روش‌های آموزش و یادگیری
فیلم: سطح سواد و معلومات عمومی دهه هشتادی‌ها
آموزش مادران و بانوان اولین گام اساسی در ارتقای سطح سواد آبی جامعه/ 30 درصد امکان صرفه‌جویی در شبکه برق وجود دارد
ضرورت گذراندن دوره پیش دبستانی چیست؟
ثبت‌نام دانش‌آموزان درمدارس همچنان ادامه دارد
تفکیک تدریجی مدارس ابتدایی به دو دوره سه ساله
مدارس استان قم فردا تعطیل شد
۲۰ درصد دانش آموزان ابتدایی اختلالات یادگیری دارند
دانش‌آموزان اول و دوم دبستان امتحان حضوری دارند؟
آغاز ثبت نام کلاس اولی‌ها
دانش آموزان اول تا سوم ابتدایی مشق شب ندارند
رابطه نرخ بی‌سوادی و سطح درآمد در استان‌ها
نظام آموزشی 3-3-3-3 می‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
سالهاست که آموزش و پروش و سطح سواد و علاقمندی دانش آموزان به تحصیل و رقبت معلمان به تدریس و ... نابود شده . حالا با چند روز تعطیلی بلا به جان کسی نمی افتد ...!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
تو یه کشوری مثل آلمان که بنده چند سال زندگی کردم مدارس بسته به ایالت در تابستان فقط یک ماه و نیم تعطیل هستند. البته یکی دو بازه هم مثل کریسمس و عید پاک تعطیلاتی در حد یک هفته تا ده روز دارند. در عین حال ما ساعت حضور بچه ها در مدارس بیشتر است و سال به سال داره تعطیلات تابستان زیاد می شود به طوری که وسط اردیبهشت دیگه دارند تعطیل می کنند کم کم. خب میشه که حد اقل تا انتهای خرداد مدارس ادامه پیدئا کنه حالا که از این طرف مشکل داریم. ولی کیه که اصلا تو این کشور فکر کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
0
پاسخ
واقعا آموزش مجازي مخصوصا براي پايه ابتدايي مخرب و زيان آور است ، کاش آموزش و پرورش کلاس هاي جبراني مي گذاشت
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بنزین ۱۵۰۰ تومانی باید حذف شود/ اگر بنزین پلکانی بالا می‌رفت، امروز دلار ۵۵ هزار تومان بود  (۱۵۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
اعتراض روحانی به وارد کردن میلیون‌ها افغانی به ایران  (۱۱۳ نظر)
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس  (۹۱ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جهش پی‌درپی دلار در سکوت فرزین/ «سلطان دلار» کیست؟  (۷۹ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005dVU
tabnak.ir/005dVU