اپل، نسل اول آیفون اس‌ای (SE) را به فهرست محصولات منسوخ خود اضافه کرد و این گوشی دیگر واجد شرایط تعمیر، تعویض باتری یا هرگونه خدمات دیگر در فروشگاه‌های اپل و ارائه دهندگان خدمات مجاز این شرکت در سراسر جهان نخواهد بود.

اپل محصولی را منسوخ می‌داند که هفت سال از توقف توزیع آن برای فروش توسط این شرکت گذشته باشد. تولید نسل اول آیفون اس‌ای در سپتامبر ۲۰۱۸ متوقف شد و این گوشی اخیرا از مرز هفت سال عبور کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نسل اول آیفون اس‌ای در مارس ۲۰۱۶ عرضه شد. طراحی این دستگاه تا حد زیادی بر اساس آیفون فایو اس بود و مشخصات کلیدی آن شامل صفحه نمایش چهار اینچی، دکمه هوم تاچ آی دی و قاب آلومینیومی و شیشه‌ای بود. با این حال، در نسل اول آیفون اس‌ای، از تراشه A۹ جدیدتر آیفون ۶s و آیفون ۶s پلاس استفاده شده بود.

بر اساس گزارش مک رومر، فیل شیلر، رئیس سابق بازاریابی اپل، در بیانیه مطبوعاتی معرفی این دستگاه گفته بود: «هر کسی که گوشی کوچک‌تری می‌خواهد، عاشق آیفون اس‌ای خواهد شد.»

اپل به ترتیب در آوریل ۲۰۲۰ و مارس ۲۰۲۲، مدل‌های نسل دوم و سوم آیفون اس‌ای را عرضه کرد که هر دو دستگاه طراحی مشابهی با آیفون ۸ داشتند. در فوریه ۲۰۲۵، تولید آیفون اس‌ای به طور کامل برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی متوقف شد و عملا با آیفون ۱۶ ای جایگزین شد.

علاوه بر آیفون اس‌ای، نسل دوم آی پد پرو ۱۲.۹ اینچی، مدلهای هرمس سری ۴ اپل واچ، مدلهای نایکی سری ۴ اپل واچ هم به فهرست محصولات منسوخ اپل اضافه شدند.

