جواد خیابانی، گزارشگر معروف ورزشی، امشب بازی تیم‌های فنرباغچه و گالاتاسرای ترکیه در سوپرلیگ این کشور را گزارش می‌کند. اما بخشی‌هایی از گزارش خیابانی بار دیگر در فضای مجازی سوژه شد. کاربران به ویژه به بخشی از صحبت‌های او توجه کردند که گفته بود «فنرباغچه از باغچه تاسیس شده است»! نکته جالب‌تر آنجا بود که خیابانی فکر می‌کرد صدایش پخش نمی‌شود و به صورت درگوشی با پشت‌صحنه صحبت می‌کرد، اما صحبت‌هایش به وضوح شنیده شد. ویدیوی این لحظه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و بازخوردهای فراوانی از کاربران دریافت کرد.