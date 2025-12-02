محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی از دلار 41 هزار تومانی وعده کاهش قیمت دلار را می‌دهد و از کاهشی بودن دلار می‌گوید و همین ادبیات تا دلار 115 هزار تومان پیش رفته است. در همین زمینه ویدیویی در فضای مجازی وایرال شده که این اظهارنظرها را کنار هم قرار داده و نشان می‌دهد اوضاع چگونه است. شاید مخاطب اصلی مسعود پزشکیان که برخی با نگاه بدبینانه‌ای می‌گویند انگار اراده‌ای برای فشار جهت حفظ ارزش پول ملی ایران به عنوان یکی از نشانه‌های اقتدار و ثبات ندارد. این ویدیو می‌تواند حجت را برای برکناری فرزین و انتصاب شخصی که توان حفظ ارزش پول ملی را دارد، تمام کند؛ اگر اراده‌ای باشد.