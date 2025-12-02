En
گم شدن 180 هزار تن نهاده؛ مقام مسئول: عادی است!
نبض خبر

این ویدیو باعث برکناری رئیس بانک مرکزی می‌شود؟

محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی از دلار 41 هزار تومانی وعده کاهش قیمت دلار را می‌دهد و از کاهشی بودن دلار می‌گوید و همین ادبیات تا دلار 115 هزار تومان پیش رفته است. در همین زمینه ویدیویی در فضای مجازی وایرال شده که این اظهارنظرها را کنار هم قرار داده و نشان می‌دهد اوضاع چگونه است. شاید مخاطب اصلی مسعود پزشکیان که برخی با نگاه بدبینانه‌ای می‌گویند انگار اراده‌ای برای فشار جهت حفظ ارزش پول ملی ایران به عنوان یکی از نشانه‌های اقتدار و ثبات ندارد. این ویدیو می‌تواند حجت را برای برکناری فرزین و انتصاب شخصی که توان حفظ ارزش پول ملی را دارد، تمام کند؛ اگر اراده‌ای باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
1
5
پاسخ
تا رییس بانک مرکزی از عبارت "بازار ارز" استفاده میکند این مشکل ادامه دارد چرا؟!
چون گام اول این است که درک کنیم "ارز" کالا نیست که بازار داشته باشد. "ارز" ابزار مبادله است و کنترلش کاملا باید دست حکومت باشد. بالا و پایین کردن آن توسط بخش خصوصی تحت هر عنوانی، مانند چاپ ریال تقلبی است و جرم بزرگی محسوب شده و به دلیل دایره وسیع خساراتش باید اشد مجازات داشته باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
6
پاسخ
افسار اقتصاد. زو ول کرده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
0
9
پاسخ
جالبه اصلا پزشکیان عکس العملی نشون نمیده... نظری در مورد کاهش ارزش ریال نداره؟
بارها هم گفته من اعتقادی به تعویض نفرات هم ندارم.. همینی که هست..
