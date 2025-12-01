معاون استاندار سمنان با صدور دستوری فوری، از تعطیلی تمامی مراکز و واحدهای دانشگاهی این استان تا پایان روز شنبه خبر داد.

به گزارش تابناک، فرج الله ایلیات شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان اعلام کرد: بر اساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و به‌دنبال افزایش موارد ابتلاء به آنفولانزا، تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان از فردا تا پایان هفته به صورت مجازی خواهد بود.

وی توضیح داد: تصمیم‌گیری درباره ادامه روند آموزشی مدارس فردا در جلسات ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها با هماهنگی فرمانداری‌ها، اداره‌کل آموزش و پرورش و دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین تکلیف و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون استاندار سمنان همچنین بیان کرد: فعالیت در کلیه مراکز اداری همچنان به صورت عادی ادامه دارد و کارکنان دستگاه‌های اداری با رعایت مسائل بهداشتی در محل کار خود حضور یابند.