تعطیلی سراسری دانشگاه‌های استان سمنان تا پایان هفته

معاون استاندار سمنان با صدور دستوری فوری، از تعطیلی تمامی مراکز و واحدهای دانشگاهی این استان تا پایان روز شنبه خبر داد.
تعطیلی سراسری دانشگاه‌های استان سمنان تا پایان هفته

به گزارش تابناک، فرج الله ایلیات شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان اعلام کرد: بر اساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و به‌دنبال افزایش موارد ابتلاء به آنفولانزا، تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان از فردا تا پایان هفته به صورت مجازی خواهد بود.

وی توضیح داد: تصمیم‌گیری درباره ادامه روند آموزشی مدارس فردا در جلسات ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها با هماهنگی فرمانداری‌ها، اداره‌کل آموزش و پرورش و دانشگاه‌های علوم پزشکی تعیین تکلیف و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون استاندار سمنان همچنین بیان کرد: فعالیت در کلیه مراکز اداری همچنان به صورت عادی ادامه دارد و کارکنان دستگاه‌های اداری با رعایت مسائل بهداشتی در محل کار خود حضور یابند.

