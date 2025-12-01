میلی صفحه خبر لوگو بالا
پسر عمران خان: معلوم نیست پدرم زنده باشد!

پسران نخست‌وزیر پیشین پاکستان با ابراز نگرانی درباره وضعیت پدرشان، گفتند هفته‌هاست از او بی‌خبر هستند و هیچ مدرکی مبنی بر زنده بودنش در دست نیست.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، همزمان با شایعات اخیر درباره وضعیت سلامتی عمران خان و توقف ملاقات با او به دستور دادگاه و همچنین انتشار شایعات درباره احتمال انتقالش به زندان‌های دیگر، پسرش قاسم به رویترز گفت که خانواده تاکنون هیچ تماس مستقیمی با عمران خان با وجود دستور قضایی برای دیدارهای هفتگی نداشته‌اند.

«این که نمی‌دانی جای پدرت امن است، زخمی شده یا حتی زنده است، نوعی شکنجه روانی است» قاسم خان این اظهارات را به صورت مکتوب در اختیار رویترز گذاشت و افزود چند ماه است که هیچ تماسی با او که به طور مستقل قابل تایید باشد، وجود نداشته است.

پسر عمران خان افزود «امروز هیچ اطلاعات قابل راستی‌آزمایی درباره وضعیت او نداریم. بزرگ‌ترین نگرانی ما این است که چیزی جبران‌ناپذیر از ما پنهان شده باشد».

او همچنین گفت خانواده بارها درخواست کرده‌ که پزشک شخصی عمران خان اجازه معاینه او را داشته باشد، اما بیش از یک سال است که حتی یک‌ بار هم اجازه بررسی وضعیتش را پیدا نکرده است.

به گزارش رویترز،‌ وزارت کشور پاکستان به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. اما یک مقام ناشناس زندان به این خبرگزاری گفت که وضعیت عمران خان خوب است و افزود که از هیچ برنامه‌ای برای انتقال او به یک زندان با امنیت بالاتر مطلع نیست.

در روزهای گذشته، گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت جسمانی عمران خان و شایعات مبنی بر کشته شدن او در زندان، فضای سیاسی پاکستان را ملتهب کرد.

خان ۷۲ ساله از اوت ۲۰۲۳ در زندان به سر می‌برد و در چند پرونده محکوم شده است. حزب عمران خان، تحریک انصاف، می‌گوید این پیگردها با هدف محروم کردن او از فعالیت‌های عمومی و انتخابات انجام شده است.

قاسم خان گفت که انزوای پدرش عمدی است و مقامات او را از ارتباط با دیگران دور نگه داشته‌اند، زیرا «از او می‌ترسند. او محبوب‌ترین رهبر پاکستان است و می‌دانند که نمی‌توانند از طریق دموکراتیک او را شکست دهند».

قاسم و برادر بزر‌گترش سلیمان عیسی خان همراه مادرشان در لندن زندگی می‌کنند. به گفته قاسم، آخرین بار پدرشان را در نوامبر ۲۰۲۲ دیدند، زمانی که پس از نجات او از یک سوءقصد، به پاکستان سفر کردند.

قاسم خان گفت که دیدن پدرشان در آن وضعیت، چیزی است که هرگز فراموش نمی‌کنند و حالا، پس از هفته‌ها بی‌خبری مطلق و بدون مدرکی مبنی بر زنده بودن او، آن خاطره معنای متفاوتی پیدا کرده است.

قاسم گفت که خانواده از مسیرهای داخلی و خارجی، از جمله از طریق درخواست از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، در حال پیگیری موضوع و خواستار بازگشت فوری دسترسی به عمران خان‌ هستند.

