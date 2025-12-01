میلی صفحه خبر لوگو بالا
تعطیلی دوروزه مدارس و دانشگاه‌های خراسان جنوبی

خراسان جنوبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی از غیرحضوری شدن فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها در دو روز آینده به منظور کنترل شیوع آنفلوآنزا در استان خبر داد.
تعطیلی دوروزه مدارس و دانشگاه‌های خراسان جنوبی

به گزارش تابناک، حسین شرافتی‌راد دوشنبه ۱۰ آذر در جلسه ستاد هماهنگی مدیریت و بررسی آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزا در استان اظهار کرد: بنا بر گزارش وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی، استان همچنان در پیک آنفلوانزا قرار دارد و در شمار چند استان با بالاترین میزان ابتلا محسوب می‌شود.

وی گفت: در نشست مشترک مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، رؤسای دانشگاه‌ها و به دنبال تأکید استاندار مبنی بر اتخاذ تصمیم فوری برای حفظ سلامت جامعه، مقرر شد تمامی مراکز آموزشی استان شامل مدارس، دانشگاه‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مهدکودک‌ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به صورت غیرحضوری فعالیت یا تعطیل باشند.

معاون استاندار افزود: این اقدام با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری و کاهش روند شیوع انجام می‌شود تا در صورت همکاری مردم و رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، استان بتواند از پیک بیماری عبور کرده و از هفته آینده به شرایط عادی بازگردد.

شرافتی‌راد تأکید کرد: سلامت دانش‌آموزان، دانشجویان و به‌ویژه افراد مسن و آسیب‌پذیر خانواده‌ها برای دستگاه‌های اجرایی استان در اولویت است و هرگونه تصمیم در این حوزه با نگاه پیشگیرانه اتخاذ می‌شود.

وی از مردم خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک در اماکن پرتردد و پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری، در کنترل و کاهش بیماری همراهی کنند.

خراسان جنوبی آنفلوآنزا شیوع بیماری تعطیلی مدارس دانشگاه ها آموزش غیر حضوری
