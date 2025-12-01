ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد: فرایند آموزش در مدارس و دانشگاه‌های استان طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، یازدهم و دوازدهم آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌عمومی استانداری زنجان در شامگاه دوشنبه دهم آذر، این تصمیم با توجه به مشاهده موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا در میان برخی افراد، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان و نیز احتمال افزایش شدت بیماری اتخاذ شده است.

بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران استان، این اقدام در راستای پیشگیری از گسترش احتمالی بیماری، قطع موقت زنجیره انتقال و کنترل شیوع آن انجام می‌شود.

طبق این اطلاعیه، با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان و موافقت استاندار، آموزش حضوری در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان، در هر دو شیفت صبح و بعدازظهر، لغو شده و آموزش به‌صورت مجازی دنبال خواهد شد.

همچنین همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان نیز در این دو روز فعالیت آموزشی خود را به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌کنند.

گفتنی است همه مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌های استان زنجان نیز در روزهای اعلام‌ شده تعطیل خواهند بود.