به گزارش تابناک به نقل از روابطعمومی استانداری زنجان در شامگاه دوشنبه دهم آذر، این تصمیم با توجه به مشاهده موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا در میان برخی افراد، بهویژه دانشآموزان و دانشجویان و نیز احتمال افزایش شدت بیماری اتخاذ شده است.
بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران استان، این اقدام در راستای پیشگیری از گسترش احتمالی بیماری، قطع موقت زنجیره انتقال و کنترل شیوع آن انجام میشود.
طبق این اطلاعیه، با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان و موافقت استاندار، آموزش حضوری در تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان، در هر دو شیفت صبح و بعدازظهر، لغو شده و آموزش بهصورت مجازی دنبال خواهد شد.
همچنین همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان نیز در این دو روز فعالیت آموزشی خود را بهصورت غیرحضوری ارائه میکنند.
گفتنی است همه مهدکودکها و پیشدبستانیهای استان زنجان نیز در روزهای اعلام شده تعطیل خواهند بود.