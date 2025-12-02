پوست درخشان و بی‌نقص همیشه یکی از ویژگی‌های مشترک بین سلبریتی‌هاست؛ از بازیگران هالیوودی گرفته تا مدل‌ها و اینفلوئنسرهای مشهور. خیلی‌ها فکر می‌کنند این درخشندگی حاصل کرم‌های چندمیلیونی یا عمل‌های زیبایی پیچیده است، اما واقعیت کمی متفاوت است.

بیشتر چهره‌های معروف برای داشتن پوستی سالم، در کنار محصولات مراقبتی گران، از روش‌های طبیعی و ساده‌ای استفاده می‌کنند که بدن را وادار به بازسازی طبیعی می‌کند. یکی از محبوب‌ترین این روش‌ها، استفاده از یخ صورت یا آیس‌بال است؛ تکنیکی سرد و طبیعی که حالا تبدیل به بخشی جدایی‌ناپذیر از روتین روزانه بسیاری از چهره‌های مشهور شده‌اند.

روتین صبحگاهی سلبریتی‌ها، شروع روز با یخ صورت

به گزارش تابناک به نقل از نمناک؛ وقتی صبح تصاویر بدون آرایش بعضی از بازیگران را می‌بینیم، شاید تصور کنیم فیلتر یا نورپردازی خاصی در کار است. اما بسیاری از آن‌ها روزشان را با یخ صورت آغاز می‌کنند. ماساژ سرد با یخ صورت باعث می‌شود پف و ورم صبحگاهی از بین برود، پوست بیدار شود و رنگ آن شفاف‌تر و زنده‌تر به نظر برسد.



سلبریتی‌هایی مثل بلا حدید، کیم کارداشیان و جنیفر لوپز در مصاحبه‌هایشان گفته‌اند که برای حفظ سفتی و درخشندگی پوست، از تکنیک‌های سرد استفاده می‌کنند. بلا حدید در یکی از گفت‌وگوهایش اشاره کرده که قبل از هر فشن‌شو، صورتش را با یخ صورت ماساژ می‌دهد تا پوستش سفت‌تر شود و آرایش بهتر روی صورت بنشیند.

یخ صورت نه‌تنها گردش خون را افزایش می‌دهد، بلکه باعث بسته شدن منافذ باز، کاهش چربی اضافی و متعادل شدن رنگ پوست می‌شود. استفاده منظم از یخ صورت در طول هفته، پوست را شاداب نگه می‌دارد و کمک می‌کند خطوط ریز و آثار خستگی کمتر دیده شوند. برای همین است که بسیاری از ستاره‌ها حتی در سفر هم این ابزار ساده را با خودشان می‌برند.

آیس‌بال، ابزار حرفه‌ای سلبریتی‌ها برای آرامش و لیفت صورت

اگر بخواهیم از نسخه پیشرفته‌تر یخ صورت حرف بزنیم، باید به آیس‌بال اشاره کنیم. آیس‌بال همان شی سیلیکونی پر از مایع خنک‌کننده است که در فریزر قرار می‌گیرند و سپس برای ماساژ صورت استفاده می‌شوند. این ابزار حالا در روتین پوستی بسیاری از چهره‌های معروف دیده می‌شود؛ چون ترکیبی از اثر درمانی، آرامش و زیبایی را در چند دقیقه فراهم می‌کند.

در دنیای سلبریتی‌ها که فشار کاری، آرایش‌های سنگین و کم‌خوابی اجتناب‌ناپذیر است، آیس‌بال نقش نوعی ماساژ سرد خانگی را دارد. سلبریتی‌ها از آن قبل از حضور در فرش قرمز یا حتی بعد از فیلم‌برداری‌های طولانی استفاده می‌کنند تا خستگی و تورم پوست برطرف شود. سرمای کنترل‌شده آیس‌بال باعث می‌شود رگ‌های پوستی منقبض شوند، چهره سفت‌تر به نظر برسد و شفافیت طبیعی پوست بازگردد.

در واقع، آیس‌بال همان چیزی است که در سالن‌های زیبایی به عنوان «فیشال سرد» انجام می‌شود، با این تفاوت که سلبریتی‌ها نسخه قابل حمل و شخصی آن را در خانه دارند. از جیجی حدید تا هایلی بیبر، خیلی از آن‌ها بارها در شبکه‌های اجتماعی‌شان ویدیوهایی از روتین روزانه‌شان با آیس‌بال منتشر کرده‌اند و توضیح داده‌اند که این ابزار ساده چطور به پوست‌شان آرامش و درخشش طبیعی می‌دهد.



چرا سلبریتی‌ها به روش‌های سرد اعتماد دارند؟

شاید عجیب باشد اما پشت این روش‌های ساده، منطق علمی هم وجود دارد. سرما باعث انقباض عروق سطحی و افزایش گردش خون در لایه‌های زیرین پوست می‌شود. همین فرآیند موجب می‌شود اکسیژن و مواد مغذی بیشتری به سلول‌ها برسد و پوست توان بازسازی بالاتری پیدا کند. به همین دلیل است که بعد از استفاده از یخ صورت یا آیس‌بال، پوست روشن‌تر، محکم‌تر و پرانرژی‌تر به نظر می‌رسد.

از طرف دیگر، سلبریتی‌ها به‌خوبی می‌دانند که ترکیب روش‌های طبیعی با محصولات مراقبتی، نتیجه را چند برابر می‌کند. مثلاً وقتی بعد از ماساژ با یخ صورت یا آیس‌بال از کرم یا سرم استفاده می‌کنند، جذب مواد فعال پوست بیشتر می‌شود. سرمای پوست منافذ را منظم می‌کند و کرم دقیق‌تر وارد لایه‌های پوستی می‌شود؛ نتیجه هم پوستی نرم، براق و متعادل است.



از فرش قرمز تا خانه؛ راز مشترک درخشش پوست

در نهایت، آنچه سلبریتی‌ها را از بقیه متمایز می‌کند فقط محصولات لوکس نیست، بلکه نظم، استمرار و انتخاب هوشمندانه روش‌های طبیعی است. یخ صورت و آیس‌بال حالا بخشی از روتین روزانه چهره‌های معروف جهان شده‌اند؛ از مدل‌های بین‌المللی تا بازیگران سینما. استفاده منظم از این تکنیک ساده، به آن‌ها کمک کرده درخشش پوست‌شان را حتی بدون آرایش حفظ کنند.

شاید رمز واقعی زیبایی طبیعی همین باشد؛ بازگشت به روش‌هایی که با بدن هماهنگ‌اند، نه در برابرش. همان‌طور که خیلی از متخصصان زیبایی می‌گویند:«سردی، دشمن پیری است.» و به همین دلیل، حالا یخ صورت و آیس‌بال فقط یک ترند اینستاگرامی نیستند؛ بلکه تبدیل به راز دائمی درخشندگی پوست سلبریتی‌ها در سراسر دنیا شده‌اند.