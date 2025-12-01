میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس برخی شهرهای آذربایجان‌ شرقی تعطیل شد

بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا در روز سه‌شنبه ۱۱ آذر، مدارس برخی شهرستان‌های استان آذربایجان‌ شرقی غیرحضوری شد. همچنین در شهرستان اهر نیز به دلیل سرماخوردگی گسترده دانش آموزان، توسط آموزش و پرورش شهرستان غیرحضوری اعلام شده است.
مدارس برخی شهرهای آذربایجان‌ شرقی تعطیل شد

به گزارش تابناک، بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان آذربایجان‌ شرقی، مقرر شد در روز سه شنبه، در شهرستان‌های بناب، آذرشهر، عجبشیر و اسکو مراکز پیش‌ دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به‌صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می‌شوند.

مدارس در تبریز و مابقی شهرستان‌ها دایر خواهد بود.

فعالیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمامی ادارات استان به روال عادی دایر خواهد بود.

ادارات مکلفند با درخواست مرخصی استحقاقی مادران دارای فرزند محصل موافقت کنند.

مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده حاشیه شهرهای آلوده تداوم داشته باشد.

همچنین در روز سه‌شنبه حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوسرانی و مترو رایگان خواهد بود و توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از خودروهای تک‌سرنشین استفاده نکنند.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، به مردم شریف استان توصیه می‌شود در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.

غیر حضوری شدن مدارس اهر به دلیل سرماخوردگی دانش آموزان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اهر از تعطیلی مدارس این شهرستان تا آخر هفته خبر داد.

علیرضا اکبرپور در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: بر اساس‌ تصمیم و رای ستاد بحران شهرستان اهر و با توجه به گسترش سرماخوردگی در بین دانش آموزان در روزهای اخیر، مدارس (شهری و روستایی) این شهرستان در تمام مقاطع تحصیلی، طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه( ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴) تعطیل است.

وی افزود: مدارس طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به‌صورت غیرحضوری و کلاس‌ها نیز در بستر  شبکه شاد برگزار خواهد شد.

اکبرپور گفت: والدین گرامی با رعایت اصول بهداشتی در منزل، مراقبت‌های لازم را به‌عمل آورند تا در هفته آتی دانش‌آموزان عزیز در سلامت کامل سرکلاس‌های درس حاضر شوند.

