اجرای طرح زوج و فرد در تهران از در منزل

سردار سید ابوالفضل موسوی پور با اعلام اینکه فردا ۱۱ آذر، اجرای طرح زوج و فرد در تهران از در منازل از ۶/۳۰ صبح تا۱۸/۳۰ صورت می‌گیرد، گفت: تردد برای کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین حتی در شب ممنوع است.
اجرای طرح زوج و فرد در تهران از در منزل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران فردا یازدهم آذرماه، طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ،۱۸:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت،  دارو و مواد غذایی نیز در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور اعلام کرد: پلیس راهور تهران بزرگ ضمن رصد تخلفات زوج و  فرد نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا نیز اقدام می‌نماید.

بنابر این گزارش، تردد خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران بلامانع است.

گفتنی است، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.

تهران آلودگی هوا پلیس راهور طرح زوج و فرد وسایل نقلیه سنگین ممنوعیت تردد
