به گزارش تابناک، شورای هماهنگی بانکها با صدور اطلاعیهای درباره نحوه فعالیت بانکها در استان تهران در روز سه شنبه، یازدهم آذرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: حسب اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، بانکهای عضو این شورا در استان تهران، به استثنای ۴ شهرستان رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس، در روز مذکور، به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.
بر این اساس، شعب کشیک بانکها که اسامی آنها در وبسایت اطلاع رسانی بانکها ذکر گردیده است به همراه واحدهای فنی و پشتیبان ستادی، به منظور خدمت رسانی به امور ضروری مشتریان، دایر میباشند.
نحوه فعالیت بانکها در سایر استانها بنا به تصمیم استانداریهای متبوع است.
از مشتریان گرامی بانکها انتظار میرود، حتی المقدور از خدمات غیر حضوری و برخط بانکها استفاده نمایند.