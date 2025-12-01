میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا سازمان هواشناسی باید تعطیل شود؟!

مسئولان سازمان هواشناسی تا یک ساعت قبل از بارش باران در پایتخت گفته بودند تهرانی‌ها نباید تا هفته آینده منتظر باران باشند.
کد خبر: ۱۳۴۳۴۳۶
| |
662 بازدید
چرا سازمان هواشناسی باید تعطیل شود؟!

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، در حالی که سازمان هواشناسی تنها وظیفه اش بررسی و پیش بینی شرایط جوی کشور برای تصمیم گیری شهروندان و نهادهای ذی ربط است اما تجربه نشان داده معمولا با کلی گویی از زیر بار پیش بینی دقیق شانه خالی می کند.

این در حالی است که بر خلاف روند رایج این سازمان، امروز مسئولان هواشناسی به صراحت اعلام کرده بودند که فعلا خبری از باران در تهران نیست و شاید تا اواسط هفته آینده هم نباید منتظر باران بود این در حالی است که تنها ساعتی بعد از انتشار این اظهارات، تهرانی ها شاهد بارش باران پاییزی بودند.

به نظر می رسد یا مسئولان هواشناسی بدون بررسی دقیق اقدام به مصاحبه درباره وضعیت جوی کرده اند و یا بررسی هایشان فاقد دقت کافی برای بهره برداری عمومی است که در هر صورت این سازمان فاقد کارآیی لازم برای مردم است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی سازمان هواشناسی پیش بینی وضع هوا تهران بارندگی بارش باران پیش بینی دقیق ناکارآمدی
۲۵سند تخلف وزارت صمت در جیب بازرسی / جراحی بزرگ یا حکم اعدام اقتصاد معدن؟
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امروز تهران سومین شهر آلوده جهان
ورود سامانه بارشی از فردا به غرب کشور
جلسه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز برگزار می‌شود
آغاز فعالیت سامانه بارش‌های سنگین / هشدار کاهش دما + نقشه
هم اکنون؛ وضعیت آلودگی هوا در تهران
احتمال تعطیلی تهران تا سه‌شنبه
عذرخواهی استاندار تهران از مردم به خاطر آلودگی هوا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۸ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۶ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۸ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۵ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۷۰ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dUK
tabnak.ir/005dUK