چرا سازمان هواشناسی باید تعطیل شود؟!

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، در حالی که سازمان هواشناسی تنها وظیفه اش بررسی و پیش بینی شرایط جوی کشور برای تصمیم گیری شهروندان و نهادهای ذی ربط است اما تجربه نشان داده معمولا با کلی گویی از زیر بار پیش بینی دقیق شانه خالی می کند.

این در حالی است که بر خلاف روند رایج این سازمان، امروز مسئولان هواشناسی به صراحت اعلام کرده بودند که فعلا خبری از باران در تهران نیست و شاید تا اواسط هفته آینده هم نباید منتظر باران بود این در حالی است که تنها ساعتی بعد از انتشار این اظهارات، تهرانی ها شاهد بارش باران پاییزی بودند.

به نظر می رسد یا مسئولان هواشناسی بدون بررسی دقیق اقدام به مصاحبه درباره وضعیت جوی کرده اند و یا بررسی هایشان فاقد دقت کافی برای بهره برداری عمومی است که در هر صورت این سازمان فاقد کارآیی لازم برای مردم است.