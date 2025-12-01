عیادت پزشکیان از سقاب اصفهانی

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0638\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0627\u0632 \u0633\u0642\u0627\u0628 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u062a\u0623\u0644\u0645\u0627\u062a \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a \u0647\u0645\u0633\u0631 \u0648 \u062c\u0631\u0627\u062d\u062a \u06f3 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0634 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062a\u0635\u0627\u062f\u0641\u060c \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0639\u06cc\u0627\u062f\u062a \u06a9\u0631\u062f.