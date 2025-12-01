میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس کدام استان‌ها، فردا سه‌شنبه ۱۱ آذر تعطیل است؟

آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفولانزا، مدارس برخی از استان‌ها را تعطیل کرد.
مدارس کدام استان‌ها، فردا سه‌شنبه ۱۱ آذر تعطیل است؟

به گزارش تابناک؛ در پی آلودگی هوا و شیوع بیماری آنفولانزا، فردا دوشنبه ۱۱ آذر مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها تعطیل به به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

تهران

دبیر کارگروه آلودگی هوای تهران اعلام کرد: ادارات استان تهران سه شنبه ۱۱ آذر ماه به صورت دورکار و آموزش دانشگاه‌ها و مدارس استان به‌صورت غیرحضوری ادامه دارد، به‌استثنای رباط کریم، فیروزکوه، پردیس، دماوند، ملارد.

اردبیل

مدیریت بحران استان اردبیل اعلام کرد: برای مقابله با شیوع آنفلوآنزا، کلیۀ مقاطع تحصیلی اردبیل سه‌شنبه و چهارشنبه به صورت غیرحضوری خواهد بود.

کهگیلویه و بویراحمد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدارس برخی مناطق این استان فردا (سه شنبه ۱۱ آذر) تعطیل هستند.

هرمزگان

 رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان از غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌های هرمزگان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۰ و ۱۱ آذر ماه خبر داد.

بوشهر

با تصمیم کارگروه بررسی وضعیت شیوع آنفلوانزا در استانداری بوشهر، تمامی کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌های استان تا پایان هفته جاری به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

 

مدارس دانشگاه‌ها تعطیل ادارات مجازی غیرحضوری آلودگی هوا آنفولانزا
