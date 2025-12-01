میلی صفحه خبر لوگو بالا
تعداد تماشاگران دربی اعلام شد

در نشست ویژه استان مرکزی در خصوص برگزاری دیدار پرسپولیس و استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر، تعداد تماشاگران شهرآورد مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۴۰۵
| |
3 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ امیرحسین روشنک، مسئول مسابقات لیگ برتر در نشست کمیسیون امنیت ورزش استان مرکزی که در خصوص میزبانی و برگزاری شهراورد پایتخت در هفته دوازدهم لیگ برتر در شهر اراک برگزار شد، شرکت کرد.

در این نشست ویژه جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگانی از پرسپولیس و استقلال حضور داشتند:

دیدار شهرآورد ۱۴ آذر ساعت ۱۵ به میزبانی شهر اراک و در ورزشگاه امام خمینی برگزار می‌شود.

بر اساس تصمیم کمیسیون امنیت ورزش استان مرکزی ۸۶۰۰ تماشاگر در دیدار پرسپولیس – استقلال در ورزشگاه حضور خواهند داشت.

۱۶۰۰ بلیت به بانوان تماشاگر اختصاص‌داده‌شده که هر تیم ۸۰۰ تماشاگر خانم در ورزشگاه خواهد داشت.

۷ هزار بلیت هم برای آقایان تماشاگر در نظر گرفته شده که سهم هر تیم ۳۵۰۰ تماشاگر است.

در این جلسه، مباحثی همچون استقرار و ورود و خروج ایمن تیم‌ها مطرح شد. ضمناً وضعیت و میزان آمادگی ورزشگاه امام خمینی برای میزبانی این رقابت حساس مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت تکمیل اقدامات پشتیبانی و فراهم‌سازی امکانات لازم پیش از زمان برگزاری دیدار تأکید شد.

در پایان این جلسه هم مسئولان مربوطه ورزشگاه امام خمینی اراک را مورد بازدید قرار دادند.

مقرر شد در این مسابقه ۸۰ عکاس و ۳۰ خبرنگار در ورزشگاه حاضر شوند که این نفرات با نظارت مدیر روابط‌عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ از بین اهالی رسانه که در سامانه معرفی شده ثبت‌نام کرده‌اند، انتخاب خواهند شد.

