فوت یکی از مدیران باسابقه وزارت ورزش

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u061b \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 (\u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f0 \u0622\u0630\u0631) \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0639\u0627\u0631\u0636\u0647 \u0642\u0644\u0628\u06cc \u0648 \u0645\u063a\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a.