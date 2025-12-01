حضور مادورو در مراسم جوایز قهوه تنها چند لحظه پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تأیید کرد با رهبر ونزوئلا تلفنی گفتوگو کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رئیسجمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، روز یکشنبه پس از چند روز نخستین حضور علنی خود را انجام داد و به ادعاها دربارهٔ فرار او در میانهٔ تنشهای رو به افزایش با آمریکا مطرح شده بود، پایان داد.
مادورو که معمولاً چندین بار در هفته در تلویزیون ونزوئلا ظاهر میشود، از چهارشنبه گذشته در انظار عمومی دیده نشده بود ــ همان روزی که ویدئویی از خود هنگام رانندگی در کاراکاس را در کانال تلگرامش منتشر کرد ــ و این موضوع به گمانهزنیهای گسترده دربارهٔ محل حضور او دامن زده بود.
در پایان این مراسم، او در حالی که دربارهٔ اقتصاد کشور سخن میگفت، شعار داد که ونزوئلا «تخریبناپذیر، دستنخورده و شکستناپذیر» است.
این اظهارات اشارهای بود به تنشها با آمریکا، که چندین کشتی جنگی و حدود ۱۵ هزار نیرو به منطقه اعزام کرده است؛ اقدامی که به ادعای واشنگتن با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر انجام میشود، اما کاراکاس آن را تلاشی برای برکناری مادورو از قدرت میداند.
ترامپ هنگامی که در هواپیمای «ایرفورس وان» از او پرسیده شد آیا چنین تماسی برقرار شده است یا نه، گفت: «نمیخواهم دربارهٔ آن اظهار نظر کنم ــ پاسخ مثبت است. نمیگویم خوب پیش رفت یا بد. فقط یک تماس تلفنی بود.»
نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال گزارش دادهاند که ترامپ و مادورو در اوایل همین ماه با یکدیگر تلفنی صحبت کردهاند.
پیشتر روزنامه والاستریت ژورنال با استناد به منابع آگاه گزارش داده بود که رئیسجمهور آمریکا در این تماس به مادورو هشدار داده است اگر بهطور داوطلبانه از قدرت کنار نرود، واشنگتن ممکن است به «اقدامات قهری» متوسل شود.
روزنامه آمریکایی والاستریتژورنال مدعی شد که دونالد ترامپ در گفتوگوی تلفنی اخیر با رئیس جمهور ونزوئلا وی را تهدید کرده است تا از قدرت کنارهگیری کند یا آنکه با حمله نظامی آمریکا به این کشور مواجه خواهد شد.
مادورو و اعضای ارشد دولت او دربارهٔ این تماس تلفنی با ترامپ اظهار نظری نکردهاند.
روز یکشنبه، خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، از بحث دربارهٔ این گفتوگو خودداری کرد و گفت این موضوع هدف کنفرانس خبری او نیست؛ کنفرانسی که بر اعلام تحقیق دربارهٔ حملات اخیر دریایی آمریکا به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب ــ که بیش از ۸۰ کشته برجای گذاشته است ــ متمرکز بود.
در روزهای اخیر، رئیسجمهور آمریکا با هشدار دربارهٔ اینکه حملات زمینی علیه شبکههای قاچاق مواد مخدر ممکن است «خیلی زود» آغاز شود و با توصیه به خطوط هوایی، خلبانان و شبکههای جنایی برای اجتناب از حریم هوایی ونزوئلا، فشار بر مادورو را افزایش داده است.
با این حال، ترامپ روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که هشدار او دربارهٔ حریم هوایی ونزوئلا به معنای قریبالوقوع بودن یک حملهٔ هوایی نیست.
پیش از این آکسیوس در گزارشی نوشته بود، بهطور رسمی، «نیزهٔ جنوبی» یک نیروی مقابله با قاچاق مواد مخدر است. اما غیررسمی، هدف آن تغییر رژیم در کاراکاس است.
یک مقام کاخ سفید گفت: «ما عملیات پنهانی داریم، اما هدف آن کشتن مادورو نیست. هدف توقف قاچاق مواد مخدر است.»، اما «اگر مادورو برود، ما حتی یک قطره اشک هم نمیریزیم.»
آمریکا نفت ما را میخواهد، مادورو به اوپک میگوید
در همین حال، و در نشانهای از افزایش بیشتر تنشها، مادورو در نامهای به اوپک، آمریکا را متهم کرد که قصد دارد ذخایر نفت ونزوئلا را با زور تصاحب کند؛ و رئیس مجلس ملی ونزوئلا نیز آمریکا را دربارهٔ حملات نظامی اخیر به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر به «قتل» متهم کرد.
ترامپ گفت: «این را بیش از حد تحلیل نکنید.» او افزود که هشدار حریم هوایی را «به این دلیل دادیم که ونزوئلا را کشوری چندان دوستداشتنی نمیدانیم.»
در نامهای به دبیرکل اوپک، هیثم الغیس، به تاریخ ۳۰ نوامبر، مادورو آمریکا را متهم کرد که «تهدیدهای مکرر و آشکار» علیه کشور او انجام میدهد؛ اقدامی که به گفتهٔ او «بهطور جدی ثبات تولید نفت ونزوئلا و بازار بینالمللی را به خطر میاندازد.»
گفته میشود ذخایر نفت ونزوئلا از بزرگترین ذخایر جهان است.
ترامپ سیاست آمریکا درباره ونزوئلا را تعیین میکند یا مارکو روبیو؟
آکسیوس در گزارش مینویسد: منتقدان سیاست ترامپ در قبال ونزوئلا بارها سعی کردهاند وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی، مارکو روبیو، را مسئول اقدامات نظامی معرفی کنند؛ اما مقامات دولت میگویند انتخاب روبیو به این دو سمت به این دلیل بوده که او بازتابدهندهٔ خواستههای ترامپ است.
یک مقام سوم آمریکایی گفت: «بازِ جنگطلب در ونزوئلا، دونالد ترامپ است، بعد استیون میلر (معاون دفتر کارکنان کاخ سفید) و سپس مارکو روبیو.»
به ادعای آکسیوس، در ۲۰۱۹، زمانی که ترامپ اقدام نظامی علیه ونزوئلا را در نظر میگرفت پس از اینکه مادورو انتخابات ریاستجمهوری را دزدید!، روبیو او را منصرف کرد و گفت منابع نظامی کافی در منطقه برای اعمال فشار مؤثر بر مادورو وجود ندارد.
به اعتقاد آکسیوس، امروز ترامپ این گزینه را دارد. مقامات میگویند روبیو و کِین، رئیس ستاد مشترک ارتش، عملیاتی را طراحی کردهاند که «گزینههای رئیسجمهور را حفظ کند». روبیو وزارت خارجه و بدنهٔ امنیت ملی را از افرادی که مخالف سبک تهاجمی ترامپ در سیاست خارجی بودند، پاکسازی یا کماثر کرده است.
پیش از آغاز «نیزهٔ جنوبی»، ترامپ نقش «پلیس خوب / پلیس بد» را در برابر مادورو بازی کرد و مشاورش ریک گرنل را بهعنوان فرستادهٔ دوستانه به ونزوئلا منصوب کرد.
طبق ادعای نیویورکتایمز در اکتبر، مادورو ثروت کشورش را به آمریکا پیشنهاد داده بود؛ پیشنهادی که ترامپ گفت نشانهای است از اینکه مادورو فهمیده «با ایالات متحده نباید دُمبهدم شد».
به ادعای آکسیوس:، اما مادورو میخواست در قدرت بماند — و از نظر مقامات، این برای ترامپ قابلقبول نبود.
هفتهٔ گذشته، پس از درخواستهای بیشتر از سوی ونزوئلا، ترامپ گفت «ممکن است گفتوگوهایی با مادورو داشته باشم و خواهیم دید چه میشود.»
منابع میگویند از آن زمان، رئیسجمهور تصمیم گرفته مستقیماً با مادورو صحبت کند — و اکنون صحبتها دربارهٔ مذاکره بیشتر شده و صحبت دربارهٔ بمباران کمتر.
یکی از مشاوران ترامپ گفته است: «من راهحل دیپلماتیک را بسیار محتمل میبینم. ترامپ این را صریح نگفته، اما میخواهد میراثش این باشد که تمام تلاشش را برای متوقفکردن جریان مواد مخدر غیرقانونی به این کشور انجام داده است.»