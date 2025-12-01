عراقچی: بازگشت به دیپلماسی وظیفه آمریکاست

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مروری بر آخرین روندهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات و مواضع آمریکا و سه کشور اروپایی، تصریح کرد: این آمریکاست که باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد.

به گزارش تابناک؛ «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز دوشنبه در تماس تلفنی با «توشیمیتسو موته‌گی» وزیر امور خارجه ژاپن، درباره آخرین تحولات دوجانبه و مسائل بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در آغاز این گفت‌و‌گو، ضمن تبریک انتصاب مجدد آقای موته‌گی به عنوان وزیر امور خارجه ژاپن، ابراز امیدواری کرد که با توجه به تجربه دوره پیشین و سابقه روابط سازنده دو کشور در دوره مسئولیت ایشان، همکاری‌های نزدیک، خلاقانه و مؤثر در دوران جدید نیز تداوم یابد.

وزیر امور خارجه کشورمان با مروری بر آخرین روند‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و اقدامات و مواضع آمریکا و سه کشور اروپایی، تصریح کرد: «این آمریکاست که باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد.»

وزیر خارجه ژاپن نیز با تأکید بر تعهد توکیو به ایفای نقش سازنده در تقویت صلح و ثبات در منطقه غرب آسیا، از ابتکار‌های سیاسی برای حل‌وفصل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی استقبال کرد و بر حمایت کشورش از راه‌حل‌های سیاسی تأکید نمود.

دو وزیر همچنین آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه، مسائل کنسولی و موضوعات انسان‌دوستانه میان دو کشور را بررسی کرده و بر ضرورت تداوم رایزنی‌ها و مشورت‌های منظم با هدف تقویت روابط سنتی و دوستانه ایران و ژاپن تأکید کردند.