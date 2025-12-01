میلی صفحه خبر لوگو بالا
گزارش رسانه‌های انگلیسی از تحریم قرعه‌کشی جام‌جهانی توسط ایران

فیفا در قبال تلاش‌های بی بی سی اسپورت و گاردین درباره پاسخ به تحریم مراسم قرعه‌کشی جام جهانی از سوی ایران سکوت کرده است.
گزارش رسانه‌های انگلیسی از تحریم قرعه‌کشی جام‌جهانی توسط ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ایران می‌گوید به دلیل صدور تعداد محدودی ویزا برای هیات اعزامی خود، قصد دارد قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا را که قرار است جمعه‌شب برگزار شود، تحریم کند.

بی بی سی اسپورت نوشت: آمریکا تنها چهار ویزا برای هیات اعزامی ایران صادر کرده است، اما ویزایی برای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال این کشور صادر نکرده است.

این رسانه انگلیسی دومین رسانه معتبری است که اعلام کرده است برای اظهار نظر با فیفا تماس گرفته ولی فیفا پاسخی نداده است. پیش‌تر گاردین اعلام کرده بود با فیفا و مقامات آمریکایی (وزارت امور خارجه این کشور) درباره این موضوع پرس و جو کرده ولی هیچ پاسخی دریافت نکرده است.

ایران یکی از ۱۹ کشوری است که شهروندانش از زمان صدور دستورالعمل دونالد ترامپ در ماه ژوئن، از ورود به ایالات متحده منع شده‌اند. معافیت از این ممنوعیت به ورزشکاران، مربیان یا «افرادی که نقش پشتیبانی ضروری» را ایفا می‌کنند اعطا شده بود.

قرار است قرعه‌کشی روز جمعه ۵ دسامبر، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ (۱۴ آذر ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران) در واشنگتن دی سی برگزار شود.

به عبارت دیگر علاوه بر ایران، اعضای هیات هائیتی نیز ممکن است با مشکلاتی رو‌به‌رو شوند. هائیتی به لطف عملکرد شایسته خود در منطقه کونکاکاف به جام جهانی راه یافته است.

جام جهانی از ۱۱ ژوئن تا ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد. در حال حاضر، این رقابت‌ها با مسائل سیاسی آغاز می‌شود که به راحتی می‌تواند تشدید شود.

فیفا تحریم قرعه‌کشی جام جهانی ایران تابناک ورزشی سکوت
ناشناس
|
Italy
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
4
11
پاسخ
خب وقتی یک هواپیمای ۴۰۰ نفره فامیل میخوان برن از بیت الحال معلومه جلوش رو میگیرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
1
1
پاسخ
همون بهتر نرن تهش میخوان برن حذف بشن با فضاحت و اعصاب ملت و خرد کنن دیگه...اینا در حدتیمهای محلات هم نیستن چه برسه به جام جهانی از سرمربی گرفته تا تک تک اعضای تیم در حد تیمهای دسته سوم آسیا نهایتش...پس همون نرن آبرو ریزی کمتری متوجه کشور خواهد بود...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
5
پاسخ
اگه برای آقای تاج ویزاصادرمیشدمشکل حل بودمربی هم نبودنبود!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
0
پاسخ
فیفا هم یه کلاهبردار بین المللیه توقع دارید برگزارکننده و تامین کننده مالی جام و ول کنه مار و بچسبه باور کنید پاش بیوفته یه تیم جای ما جایگزین میکنه و مسئله و فیصله میده.
tabnak.ir/005dT7