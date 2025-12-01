فیفا در قبال تلاش‌های بی بی سی اسپورت و گاردین درباره پاسخ به تحریم مراسم قرعه‌کشی جام جهانی از سوی ایران سکوت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ایران می‌گوید به دلیل صدور تعداد محدودی ویزا برای هیات اعزامی خود، قصد دارد قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا را که قرار است جمعه‌شب برگزار شود، تحریم کند.

بی بی سی اسپورت نوشت: آمریکا تنها چهار ویزا برای هیات اعزامی ایران صادر کرده است، اما ویزایی برای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال این کشور صادر نکرده است.

این رسانه انگلیسی دومین رسانه معتبری است که اعلام کرده است برای اظهار نظر با فیفا تماس گرفته ولی فیفا پاسخی نداده است. پیش‌تر گاردین اعلام کرده بود با فیفا و مقامات آمریکایی (وزارت امور خارجه این کشور) درباره این موضوع پرس و جو کرده ولی هیچ پاسخی دریافت نکرده است.

ایران یکی از ۱۹ کشوری است که شهروندانش از زمان صدور دستورالعمل دونالد ترامپ در ماه ژوئن، از ورود به ایالات متحده منع شده‌اند. معافیت از این ممنوعیت به ورزشکاران، مربیان یا «افرادی که نقش پشتیبانی ضروری» را ایفا می‌کنند اعطا شده بود.

قرار است قرعه‌کشی روز جمعه ۵ دسامبر، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ (۱۴ آذر ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران) در واشنگتن دی سی برگزار شود.

به عبارت دیگر علاوه بر ایران، اعضای هیات هائیتی نیز ممکن است با مشکلاتی رو‌به‌رو شوند. هائیتی به لطف عملکرد شایسته خود در منطقه کونکاکاف به جام جهانی راه یافته است.

جام جهانی از ۱۱ ژوئن تا ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد. در حال حاضر، این رقابت‌ها با مسائل سیاسی آغاز می‌شود که به راحتی می‌تواند تشدید شود.