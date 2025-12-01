لرزه بر پیکر ارتش اسرائیل افتاد

ارتش اسرائیل در گزارشی کم‌سابقه از کمبود گسترده افسران در رده‌های مختلف، فرسایش شدید نیروهای ذخیره و کاهش تمایل به ادامه خدمت خبر داد.

شبکه «الجزیره»، امروز (دوشنبه)، با استناد به گزارش ارتش اسرائیل از کمبود گسترده نیروی انسانی در ساختارهای فرماندهی این رژیم پرده برداشت.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ارتش رژیم صهیونیستی با کمبود ۱۳۰۰ افسر در رده‌های ستوان تا سروان در تمامی واحدهای رزمی مواجه است؛ سطحی از نیروها که نقش اصلی در اداره یگان‌ها و اجرای مأموریت‌های روزانه دارند.

این گزارش نشان می‌دهد که یگان‌های رزمی اسرائیل با کمبود ۳۰۰ افسر با درجه سرگردی روبه‌رو هستند؛ افسرانی که در سلسله‌مراتب نظامی مسئولیت‌های میانی و عملیاتی را برعهده دارند.بر اساس این ارزیابی، ارتش اسرائیل در گزارش خود تأیید کرده است که از سال آینده ۳۰ درصد از فرماندهان ارشد نظامی ارتش را ترک خواهند کرد.

این رقم، به‌گفته ارتش، بخشی از همان روندی است که اکنون به بحران نیروی انسانی انجامیده است.طبق این گزارش، ۷۰ درصد از خانواده‌های نیروهای ذخیره به دلیل دوره‌های طولانی خدمت با «بحران» روبه‌رو هستند؛ بحرانی که پیامد آن کاهش آمادگی و توان این نیروها عنوان شده است.

در ادامه همین روند، ارتش برآورد می‌کند که ۳۰ درصد از نیروهای ذخیره و کارکنان خدمت دائم در سال آینده احتمالا به یگان‌های خود ملحق نشوند.یکی دیگر از شاخص‌های مهمی که ارتش به آن اشاره کرده، کاهش چشمگیر تمایل افسران برای ادامه خدمت است.

طبق داده‌های منتشرشده، تنها ۳۷ درصد از افسران در سال جاری برای ادامه خدمت اعلام آمادگی کرده‌اند؛ رقمی که به گفته ارتش در سال ۲۰۱۸، ۵۸ درصد بوده است.

ارتش اسرائیل نتیجه‌گیری کرده است که مجموعه این روندها اکنون به مرحله‌ای رسیده که امنیت رژیم صهیونیستی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید به‌عنوان یک بحران جدی مورد توجه قرار گیرد.