میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آقای غفوریان، عذرخواهی کن

در دو روز گذشته فضای شبکه‌های اجتماعی در ایران به شدت تحت‌تأثیر حاشیه‌هایی قرار گرفته که حول رفتار مهران غفوریان و سیامک انصاری در برنامه تازه‌تأسیس «بازمانده‌بین» شکل گرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۲۷
| |
327 بازدید

آقای غفوریان، عذرخواهی کن

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها؛ در دو روز گذشته فضای شبکه‌های اجتماعی در ایران به شدت تحت‌تأثیر حاشیه‌هایی قرار گرفته که حول رفتار مهران غفوریان و سیامک انصاری در برنامه تازه‌تأسیس «بازمانده‌بین» شکل گرفته است. در بخشی از این برنامه، این دو هنرمند به یک نماد ملی که در برخی تحلیل‌ها از آن با عنوان «درفش کاویانی» یاد شد سنگ پرتاب می‌کنند و همین حرکت موجی از انتقاد‌های تند و خشمگینانه را در پی داشت.

کاربران در ۴۸ ساعت اخیر با شدت بی‌سابقه‌ای علیه این اقدام واکنش نشان دادند؛ برخی آن را بی‌احترامی به هویت ملی، و برخی دیگر آن را تلاش برای ایجاد جنجال و وایرال‌سازی برنامه تفسیر کردند.

مهران غفوریان، که بخش زیادی از انتقاد‌ها به سمت او هدایت شده، ۲۴ ساعت پس از انتشار ویدئو، با انتشار یک استوری با عنوان «یاد حسین» دوباره فضای بحث را داغ کرد. گروهی از ناظران معتقدند این پست نوعی تأکید بر هویت مذهبی در برابر هویت ملی بوده و به شکل ناخواسته دوگانه‌ای حساس و اصطکاک‌زا را برجسته کرده است. همین تحلیل موجب شد که موج تازه‌ای از نقد‌ها شکل بگیرد و برخی کاربران این رفتار را «تشدید شکاف هوویتی» توصیف کنند.

با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این اقدامات عامدانه بوده یا در چارچوب فضاسازی‌های رایج برای دیده‌شدن محتوا رخ داده است. آنچه مسلم است این‌که فعلاً نتیجه به نفع غفوریان نبوده و حجم توهین‌ها و خشم عمومی، فشار زیادی بر او وارد کرده است.

 

ما تو را با زیر آسمان آبی آن شهر به یاد می‌آوریم

غفوریان که در دو دهه گذشته یکی از محبوب‌ترین بازیگران آثار طنز تلویزیون بود، به‌خصوص با نقش به‌یادماندنی «بهروز خالی‌بند» در زیر آسمان شهر، طی سال‌های اخیر از فضای کمدی فاصله گرفته و در آثاری، چون زخم کاری و قورباغه نقش‌هایی جدی و گاه منفی ایفا کرده است. همین تغییر مسیر هنری، به‌زعم برخی منتقدان، باعث شده فاصله‌ای میان او و بخشی از مخاطبان قدیمی‌اش ایجاد شود و تصویر پیشین او، یعنی بازیگری با انرژی مثبت و لحن شوخ‌طبع، کم‌رنگ‌تر به نظر برسد.

در کنار این موضوع، حضور غفوریان در برخی محافل و همکاری‌های متفاوت در سال‌های اخیر نیز گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییر جایگاه اجتماعی او ایجاد کرده است؛ گمانه‌زنی‌هایی که البته واقعیت یا صحت آنها روشن نیست، اما در فضای پرتنش و عصبی این روز‌های جامعه، بستر مناسبی برای قضاوت‌های تند فراهم کرده است.

در شرایطی که افکار عمومی نسبت به هر نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به هویت ملی حساسیت فراوان نشان می‌دهد، طبیعی است که چنین اقداماتی واکنش‌هایی فراگیر برانگیزد. جامعه امروز ایران، هم خسته و عصبی است، هم در لحظاتی به شدت ملی‌گرا می‌شود و هم از هنرمندان انتظار هوشمندی رسانه‌ای بیشتری دارد.

با تمام اینها، بسیاری از مردم هنوز خاطرات خنداننده‌ی غفوریان را با لبخند به یاد می‌آورند و امیدوارند او بار دیگر بتواند با همان صمیمیت و شیرینی گذشته، فاصله ایجادشده با بخشی از مخاطبانش را ترمیم کند. در نهایت، جامعه ایران نشان داده اگرچه سریع عصبانی می‌شود، اما بخشنده و اهل فراموش کردن اشتباهات نیز هست؛ به‌ویژه از هنرمندانی که سال‌ها بخشی از خاطرات جمعی مردم بوده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهران غفوریان درفش کاویانی سیامک انصاری عذرخواهی نماد ملی سنگ هویت ملی منتقدان انتقاد
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سکانس‌هایی از فیلم بی‌سروصدا
تخریب درفش کاویانی در برنامه سیامک انصاری و مهران غفوریان!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۹۶ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۷ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۳ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۷ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
جنگی رخ نمی‌دهد خیال مردم راحت باشد!  (۸۵ نظر)
استقبال عراق‌ها از سرمربی افسانه‌ای  (۸۱ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
غیبت فرزین و تعطیلی بانک مرکزی؛ آقای رئیس، بیا و برو!/ دلار تا کجا می‌خواهد صعود کند؟  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
ترامپ خطاب به مادورو: کناره‌گیری کن وگرنه ...  (۶۸ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005dSZ
tabnak.ir/005dSZ