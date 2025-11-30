به گزارش تابناک، بنا بر اعلام روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران ماهشهر، عملیات تست سامانه‌های پدافندی از فردا دهم لغایت روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه انجام خواهد شد و امکان شلیک این سامانه‌ها وجود دارد.

در این اطلاعیه از مردم عزیز شهرستان ماهشهر درخواست شده است به شایعات توجه نکنند و ضمن حفظ آرامش از مراحل تست این سامانه‌ها عکس و فیلم تهیه و منتشر نکنند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: فرزندان شما در منطقه سوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفظ جان شما و دفاع از سرزمین ایران اسلامی تا پای جان آماده مقابله با هرگونه تهدید هستند.