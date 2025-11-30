پیام تسلیت پزشکیان به سقاب اصفهانی

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در پیامی درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی را به وی، خانواده گرامی و بستگان داغدار تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و رحمت ابدی مسئلت کرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
انالله و انا الیه راجعون
جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی
با کمال تاثر، درگذشت ناگهانی همسر ارجمندتان را به جنابعالی، خانواده گرامی و بستگان داغدار تسلیت میگویم و با ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و رحمت ابدی و برای شما و عموم بازماندگان ایشان صبر و اجر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران