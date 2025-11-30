میلی صفحه خبر لوگو بالا
توئیت ترکی لاریجانی برای هاکان فیدان

توئیت لاریجانی به دنبال حضور وزیر امور خارجه ترکیه در کشور: به خانه خودت خوش آمدی
کد خبر: ۱۳۴۳۲۳۳
| |
711 بازدید

توئیت ترکی لاریجانی برای هاکان فیدان

به گزارش تابناک، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره سفر هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه به ایران در شبکه اجتماعی نوشت: به خانه خودت خوش آمدی.

برچسب ها
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هاکان فیدان ترکیه وزیر خارجه ترکیه سفر به ایران
