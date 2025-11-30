میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

همسر معاون تازه پزشکیان در سانحه رانندگی درگذشت + جزئیات

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان گفت: همسر معاون رئیس جمهور بر اثر سانحه رانندگی در محور شریف‌آباد_ایوانکی جان سپرد.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۱۹
| |
5137 بازدید

همسر معاون تازه پزشکیان در سانحه رانندگی درگذشت + جزئیات

به گزارش تابناک، کارن یحیایی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سمنان از تصادف خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور در محور شریف‌آباد_ایوانکی خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه در این تصادف همسر معاون رئیس جمهور فوت شده است. 

وی گفت: در این تصادف سه فرزند معاون رئیس جمهور دچار مصدومیت و بلافاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان گرمسار منتقل شدند.

یحیایی بیان کرد: این تصادف در ساعت یک و ۲۰ دقیقه ظهر امروز رخ داد که در جریان آن خودرو تارا حاملذخانواده سقاب اصفهانی با یک کامیون برخورد کرد.

وی افزود: راننده خودرو تصادفی نیز پدر همسر معاون رئیس جمهور بود که دچار مصدومیت و به مرکز درمانی منتقل شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا نیز در این باره گفت: در این حادثه خانم فاطمه حیدری، ۳۴ ساله از سرنشینان سواری تارا (همسر معاون رییس جمهور) در صحنه در دم جان باخت و ۳ سرنشین دیگر (راننده خودرو (پدر همسر ۵۶ ساله)، دختر ۱۲ ساله و پسر ۹ ساله، معاون رئیس جمهور) در این خودرو مجروح شدند که توسط نیرو‌های امدادی به بیمارستان معتمدی گرمسار و سپس به تهران منتقل شدند.

اسماعیل سقاب اصفهانی چندی پیش با استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد.

تابناک مصیبت وارده را به معاون رئیس جمهور و خانواده ایشات تسلیت می‌گوید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سمنان تصادف تصادف رانندگی سقاب اصفهانی معاون پزشکیان فوت همسر
مدارس کدام استان‌ها فردا دوشنبه ۱۰ آذر تعطیل است؟
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس دلخراش از خودرو خانواده معاون رئیس جمهور
پیام تسلیت پزشکیان به سقاب اصفهانی
حمایت یوسف پزشکیان از انتصاب سقاب اصفهانی
پزشکیان بالاخره طرح جامع را رو کرد!
پزشکیان: سقاب اصفهانی بر ناترازی تسلط دارد
دفاع تمام‌قد کیهان از مدیر جنجالی
سرنوشت نیسان وانتی که از تصادف فرار کرد!
ترافیک ۷ ساعته آزادراه کرج - قزوین درپی انحراف تریلی
کنده شده موتور پژو 206 در یک تصادف!
تصادف مرگبار سواری آردی با گاردریل
۲ کشته و ۴۱ مصدوم در روز پرحادثه سمنان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
آخرین اخبار
آخرین وضعیت رضا امیرخانی در بیمارستان
رقم عجیب ارزش ریال عمان در برابر ریال ایران
خبر پرواز جنگنده‌های اسرائیل در آسمان عراق و نزدیک مرز ایران عملیات روانی بود/ موشکی به استان‌های کردنشین عراق شلیک نشد
جاده‌صاف‌کن‌های کرونا در سینما/فیلم را از روی واقعیت ساختید یا واقعیت را براساس فیلم رقم زدید؟
تیپ ۶۵ نوهد؛ جایی که آموزش، مرز بین زنده ماندن و محو شدن است
عون خطاب به پاپ: به جهانیان بگویید تسلیم نخواهیم شد
عکس دلخراش از خودرو خانواده معاون رئیس جمهور
ویدیوی تازه علی صبوری پس از آزادی با وثیقه
پرواز در سایت «پاراگلایدر» دماوند ممنوع بوده است
اقدام خودکشی بازیگر معروف به خاطر مادرش
جزئیات پرونده قتل عروس جوان در فومن
اعتراض صادق زیباکلام درباره نوع برخورد با جنگ دوازده روزه
اذعان صهیونیست‌ها به نسل جدید موشک پرقدرت ایران
داگ فایت پهپاد ترکیه و هدف قراردادن یک هواپیما!
آمریکا و اسرائیل با پیشرفت کشورهای اسلامی مخالف‌اند
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۵ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۱۱ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۴ نظر)
جزئیات برکناری معاون وزیر بهداشت/ دریافت سکه های طلا به عنوان «زیرمیزی»!  (۷۷ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۴ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۹ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۷ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۷ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005dQp
tabnak.ir/005dQp