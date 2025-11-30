همسر معاون تازه پزشکیان در سانحه رانندگی درگذشت + جزئیات

به گزارش تابناک، کارن یحیایی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سمنان از تصادف خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور در محور شریف‌آباد_ایوانکی خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه در این تصادف همسر معاون رئیس جمهور فوت شده است.

وی گفت: در این تصادف سه فرزند معاون رئیس جمهور دچار مصدومیت و بلافاصله توسط عوامل اورژانس به بیمارستان گرمسار منتقل شدند.

یحیایی بیان کرد: این تصادف در ساعت یک و ۲۰ دقیقه ظهر امروز رخ داد که در جریان آن خودرو تارا حاملذخانواده سقاب اصفهانی با یک کامیون برخورد کرد.

وی افزود: راننده خودرو تصادفی نیز پدر همسر معاون رئیس جمهور بود که دچار مصدومیت و به مرکز درمانی منتقل شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا نیز در این باره گفت: در این حادثه خانم فاطمه حیدری، ۳۴ ساله از سرنشینان سواری تارا (همسر معاون رییس جمهور) در صحنه در دم جان باخت و ۳ سرنشین دیگر (راننده خودرو (پدر همسر ۵۶ ساله)، دختر ۱۲ ساله و پسر ۹ ساله، معاون رئیس جمهور) در این خودرو مجروح شدند که توسط نیرو‌های امدادی به بیمارستان معتمدی گرمسار و سپس به تهران منتقل شدند.

اسماعیل سقاب اصفهانی چندی پیش با استناد به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد.

تابناک مصیبت وارده را به معاون رئیس جمهور و خانواده ایشات تسلیت می‌گوید.