وضعیت فعالیت مدارس و دانشگاه‌های اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: فردا دوشنبه ۱۰ آذر ماه تمامی مدارس و مراکز آموزش عالی استان به صورت حضوری دایر خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۴۳۲۱۲
| |
596 بازدید
وضعیت فعالیت مدارس و دانشگاه‌های اصفهان

به گزارش تابناک، منصور شیشه‌فروش در حاشیه جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعطیلی امروز یکشنبه ۹ آذر) تمام مدارس و دانشگاه‌های استان اصفهان به دلیل شیوع آنفلوآنزا و با هدف ایجاد گسست در زنجیره انتقال ویروس انجام شد.

به گفته وی، این تصمیم با هماهنگی مرکز بهداشت استان و بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر مراقبت از بیماری‌های حاد تنفسی اتخاذ شده بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: فردا دوشنبه ۱۰ آذر تمامی مدارس و مراکز آموزش عالی استان اصفهان به صورت حضوری دایر خواهند بود.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: از این پس، در صورت بروز موارد محدود بیماری در کلاس‌ها، مدیران مدارس با هماهنگی آموزش و پرورش و طبق پروتکل‌های ابلاغی مرکز بهداشت، خودشان نسبت به مدیریت شرایط (مثل مرخصی دانش‌آموزان بیمار) اقدام خواهند کرد و نیازی به تعطیلی گسترده نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری در خصوص وضعیت آلودگی هوا نیز گفت: با وجود پایداری جوی و تداوم آلودگی، تصمیم‌گیری برای تعطیلی مدارس به دلیل کیفیت هوا امروز در کارگروه بررسی شد اما به دلیل اولویت موضوع آنفلوآنزا، تعطیلی امروز تنها با محوریت بیماری انجام گرفت.

وی با بیان اینکه کماکان طرح زوج و فرد در محدوده ترافیکی (حلقه دوم ترافیکی شهر) از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۱ شب بر قرار است، اضافه کرد: دیگر اقدامات کاهش آلودگی هوا از جمله ممنوعیت آتش زدن بقایای کشاورزی، محدودیت فعالیت صنایع آلاینده تا پایان هفته و توزیع مناسب سوخت در جایگاه‌ها ادامه دارد و پیگیری می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: بنابراین دانش‌آموزان و دانشجویان استان اصفهان فردا باید طبق روال عادی در کلاس‌های درس حضور یابند.

اصفهان آلودگی هوا آنفلوآنزا شیوع بیماری مدارس دانشگاه ها فعالیت
