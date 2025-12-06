En
ته چین؛

طرز تهیه پیراشکی توپی

پیراشکی یکی از غذاهای پرطرفدار است که غذای ملی روسیه محسوب می‌شود. طرز تهیه پیراشکی توپی را با آموزش جواد جوادی فرامی‌گیرید.
