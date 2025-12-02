۱۱/آذر/۱۴۰۴
فیلم
>>
آشپزی
ته چین؛
روش پخت سردست در آرام پز بدون روغن
گوشت سردست گوسفند یکی از گوشتهای خوش طعم است که به تنهایی میتوان پخت و سرو کرد. روش پخت سردست در آرام پز بدون روغن را با آموزش جواد جوادی آشپز حرفهای میبینید و میشنوید.
برچسبها:
ویدیو
ته چین
فیلم
آشپزی
دستور پخت
طرز تهیه
سردسته
پخت سردست
آرامپز
ویدیوهای مرتبط
روش تشخیص روغن زیتون اصل
صنعت روغن زیتون به واسطه قیمت این محصول با انواع تقلب در تولید مواجه...
بزرگ ترین کباب کوبیده دنیا!
یک آشپز ترکیهای بزرگ ترین کباب کوبیده دنیا را روی یک سیخ به زغال سپرد....
سفیر کره جنوبی در ایران؛ عاشق کله پاچه و سیرابی!
سفیر کره جنوبی در ایران میگوید عاشق کله پاچه و سیرابی است. حرفهای کیم...
عکس العمل قبایل بدوی آفریقا به طعم قرمه سبزی!
یک توریست ایرانی کنسرو قرمه سبزی به قبایل بدوی داده و تجربه آنها از...
تصاویر پیتزای مورچه که پرطرفدار شد!
یک رستوران در برزیل دست به یک اقدام جالب و نامتعارف زده است؛ استفاده از...
تصاویر ساندویچی که با گوشت خر غذا میپزد!
تصاویر ساندویچی که با گوشت خر غذا میپزد و سرو میکند را میبینید.
عکس العمل مادربزرگ آمریکایی به چلوکباب
عکس العمل مادربزرگ آمریکایی به چلوکباب کوبیده را میبینید.
طرز تهیه سس مایونز به سادهترین روش
سس مایونز پرطرفدارترین سس در سراسر جهان است. پیش از این طرز تهیه سس...
طرز تهیه تخم مرغ برای تزیین
برای غذای گورمه یا گورمه فود از تکنیکهای خاص برای پختن یا سرخ کردن تخم...
خلاقیت سرآشپز معروف ترکیهای برای حمایت از ایران
بوراک، سرآشپز معروف ترکیهای به سبک خودش از ایران در مقابل حمله اسرائیل...
روش تهیه فالوده شیرازی به شیوه سنتی
فالوده شیرازی یک دسر سنتی ایرانی است که از رشتههای نازک نشاستهای تهیه...
ابتکار رستوران مصری با الهام از حملات موشکی ایران
رستوران مصری که با حملات موشکی ایران ویدیویی مبتکرانه برای تبلیغ غذاهای...
تصاویر سرو نوشیدنی با الکل 30 درصد در رستورانها
یکی از خبرگزاریها ویدیویی از سرو نویسندگی با الکل 30 درصد در یکی از...
طرز تهیه پنیر برشته
پنیر برشته (یا املت پنیر) یک غذای سنتی و خوشمزه شمالی است که با پنیر...
واکنش بامزه زوج کُرهای بعد از خوردن لوبیاپلو
واکنش جالب زوج کرهای به لوبیا پلو، غذای محبوب و خوش طعم ایران را ببینید.
این رستوران در لاسوگاس نیست، در ولنجک است!
ویدیویی از یک رستوران در ولنجک تهران منتشر شده که برخی تصور کردند لاس...
تصاویر یک رستوران معلق در تهران!
رستوران معلق پدیده تازهای است که در شهرهای مختلف دنیا باب شده و حالا به...
شوخی بازیگر آمریکایی با تعارف ایرانیها سر غذا
رین ویلسون بازیگر سریال محبوب office درباره تعارف که آن را به فعل تبدیل...
شیوه رنگ کردن هندوانه برای فروش!
ویدیویی از روش تقلب یک فروشنده در ترکیه برای قرمز نشان دادن هندوانه با...
بلایی که یک مکزیکی سر غذای ایران درآورد
ویدیویی از مراحل پخت و سرو یک غذای ایرانی به همراه سالاد شیرازی، توسط یک...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
رضایت دارم
رضایت ندارم
فعلاً نظری ندارم