روش تشخیص روغن زیتون اصل
ته چین؛

روش پخت سردست در آرام پز بدون روغن

گوشت سردست گوسفند یکی از گوشت‌های خوش طعم است که به تنهایی می‌توان پخت و سرو کرد. روش پخت سردست در آرام پز بدون روغن را با آموزش جواد جوادی آشپز حرفه‌ای می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
ویدیو ته چین فیلم آشپزی دستور پخت طرز تهیه سردسته پخت سردست آرامپز
