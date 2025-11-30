به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، ضمن خوشامدگویی به همتای ترک خود گفت: به دوست و برادرم هاکان فیدان خوشآمد میگویم وامروز خرسندیم که میزبان ایشان هستیم.
وی با تأکید بر روابط دوستانه دو کشور اظهار کرد:مرزهای ما مرزهای صلح و دوستی است.
عراقچی افزود که در جریان دیدار امروز مقدمات برگزاری شورای عالی همکاری ایران و ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.
وی ابراز امیدواری کرد این شورا بهزودی در تهران با حضور و ریاست روسای جمهور دو کشور تشکیل شود.
وزیر خارجه ایران با اشاره به روند رو به رشد تجارت میان دو کشور گفت: تجارت دو کشور رو به رشد است اما برای رسیدن به هدف مورد نظر فاصله داریم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین بر آمادگی تهران برای تمدید قرارداد گازی با ترکیه و توسعه همکاریهای انرژی با این کشور تاکید کرد.
این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران همچنین بر ضرورت اتصال خطوط راهآهن ایران و ترکیه تأکید و ابراز امیدواری کرد که ساختوساز در این زمینه در اسرع وقت آغاز شود.
عراقچی اعلام کرد ایران برای فعالسازی گذرگاه های مرزی جدید با ترکیه آمادگی دارد.
وی در ادامه به همکاریهای پارلمانی دو کشوراشاره کرد و گفت: تبادل هیأتها در سطح عالی پارلمانی همواره در دستورکار بوده و بهزودی شاهد آغاز فعالیت سرکنسولگری ایران در وان خواهیم بود که ظرفیت بیشتری را برای همکاریهای استانی بین دو کشور ایجادخواهد کرد.
عراقچی درباره مسائل منطقهای نیز توضیح داد: بحث طولانی درباره منطقه داشتیم و دو طرف نگرانیها و دیدگاه های مشترک در این خصوص دارند.
عراقچی افزود: موضوع فلسطین از مهمترین موضوعات مورد مذاکره بود. حملات رژیم صهیونیستی به سوریه و لبنان نشان میدهد رژیم صهیونسیتی نقشه های بزرگتری برای منطقه دارد و بزرگترین منبع تهدید برای سوریه، از ناحیه رژیم صهیونیستی و اشغالگری این رژیم است.
وزیر خارجه ایران همچنین موضع کشورمان درباره قفقاز را تشریح کرد و گفت: موضع ایران حمایت از ثبات در قفقاز با مشارکت کشورهای منطقه و پرهیز از مداخلات فرامنطقهای است.
وی با اشاره به موضوع مبارزه با تروریسم افزود: ایران ضمن حمایت از خلع سلاح پ.ک.ک و تحقق ترکیه عاری از تروریسم بر خلع سلاح تمامی گروههای تروریستی تاکید دارد .
عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات هستهای و تحریمها پرداخت و گفت: در این دیدار درباره موضوعات هستهای، تحریمهای ظالمانه و اسنپبک نیز رایزنی کردیم.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده روابط تهران و آنکارا گفت: افقهای روشن تری در انتظار دو کشور است.