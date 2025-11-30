میلی صفحه خبر لوگو بالا
مهار آتش‌سوزی یک برج نیمه‌کاره در انتهای بزرگراه همدانی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از آتش‌سوزی یک برج ۲۰ طبقه در حال ساخت در انتهای بزرگراه همدانی خبرداد و گفت: با تلاش آتش‌نشانان بیش از ۳۰ نفر از کارگران در این حادثه نجات یافتند.
مهار آتش‌سوزی یک برج نیمه‌کاره در انتهای بزرگراه همدانی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سید جلال ملکی روز یکشنبه اظهار کرد: ساعت ۱۰:۳۸ امروز حادثه آتش‌سوزی یک ساختمان نیمه کاره در انتهای بزرگراه همدانی، خیابان کرمانشاه به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران پنج ایستگاه آتش نشانی به همراه خودرو‌های پشتیبانی از جمله ۲ دستگاه نردبان و بالابر هیدرولیکی، تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌سوزی در یک برج ۲۰ طبقه در حال ساخت رخ داد که دارای چهار طبقه منفی است که در طبقه منفی یک در فضای۵۰۰ متر مربعی که به انبار مصالح ساختمانی تبدیل شده و مقدار زیادی لوله پلیکا، یونولیت، گونی و سایر مواد قابل اشتعال در آن نگهداری می‌شد دچار حریق شده بود.

ملکی ادامه داد: دود بسیار زیادی از ساختمان خارج می‌شد و آتش در حال سرایت به طبقات بالایی و همچنین برج مسکونی مجاور بود که آتش نشانان با وجود دود و حرارت شدید با استفاده از تجهیزات کامل به داخل ساختمان نفوذ کردند و همزمان بخشی از نیرو‌ها نیز از طریق نردبان و بالابر از بیرون عملیات را آغاز کردند.

به گفته وی، آتش نشانان در این حادثه بیش از ۳۰ کارگر حاضر در این محل را نجات دادند و پس از تلاش آتش نشانان این حادثه بدون سرایت به اطراف مهار شد.

