جولان آلاینده‌ها در هوای تهران

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون میانگین کیفیت هوای پایتخت 151 و در شرایط ناسالم برای همه قرار دارد. کیفیت هوای ۲۲ ایستگاه کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قرمز است. علاوه بر ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون، دی اکسید نیتروژن ومونوکسیدکربن علت اصلی آلودگی برخی مناطق تهران هستند.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۲۰
| |
25 بازدید

جولان آلاینده‌ها در هوای تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا امروز (۹ آذر) در ایستگاه‌های شریف (منطقه ۲)، پردیسان (منطقه ۲)، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه ۴، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، پونک (منطقه ۵)، تربیت مدرس (منطقه ۶)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، گلبرگ (منطقه ۸) و میدان فتح (منطقه ۹) در وضعیت ناسالم برای همه قرار دارد.

کیفیت هوای ایستگاه‌های شهرداری منطقه ۱۱، پارک رازی (منطقه ۱۱)، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، پیروزی (منطقه ۱۳)، مسعودیه (منطقه ۱۵)، شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت (منطقه ۱۷)، شادآباد (منطقه ۱۸)، شهرداری منطقه ۱۹، فرمانداری شهر ری (منطقه ۲۰)، شهرداری منطقه ۲۱ و وردآورد (منطقه ۲۲) در وضعیت قرمز است.

کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱)، ستاد بحران (منطقه ۷)، شهرری (منطقه ۲۰)، شهرداری منطقه ۲۲، با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون و پاسداران (منطقه ۳) و سوهانک (منطقه ۱)، با آلاینده شاخص دی اکسید نیتروژن و ژئوفیزیک با آلاینده شاخص مونوکسیدکربن در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوای هیچ یک از ایستگاه‌ها در وضعیت قابل قبول نیست.

در این میان ایستگاه فرمانداری شهر ری (منطقه ۲۰) با شاخص ۱۷۳ آلوده‌ترین ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران است.

لازم به ذکر است در هفت ایستگاه هیچ اطلاعاتی به ثبت نرسیده و در یک ایستگاه دیگر اطلاعات آلاینده ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون به عنوان آلاینده شاخص هوای پایتخت گزارش نشده است.

 شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول (سالم) یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.

