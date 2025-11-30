شلیک موشکی ایران فقط رزمایش بود

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0634\u0644\u06cc\u06a9 \u0634\u062f \u0627\u0645\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0644\u06cc\u06a9 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u062a\u0633\u062a \u0646\u0648\u0639\u06cc \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0642\u0644\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0646\u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a .\n\u062f\u0631 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0628\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u0647\u0627 \u0648 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0627\u0633\u062a .