شلیک موشکی ایران فقط رزمایش بود

شب گذشته در ایران موشکی شلیک شد اما این شلیک تنها تست نوعی موشک جدید بوده است و حمله ای به اقلیم کردستان صورت نگرفته است.
شلیک موشکی ایران فقط رزمایش بود

به گزارش تابناک؛ شب گذشته در ایران موشکی شلیک شد اما این شلیک تنها تست نوعی موشک جدید بوده است و حمله ای به اقلیم کردستان صورت نگرفته است .

در زمان کنونی تمرکز نیروی هوافضای سپاه بر ارتقا کیفیت موشک ها و ارتقا حفاظت سایت های موشکی است .

ایران موشک شلیک موشک حمله موشکی کردستان عراق
