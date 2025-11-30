«ژان-نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبهای تهدید کرد «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه باید با آتشبس با اوکراین موافقت کند در غیر این صورت مسکو با تحریمهایی جدید مواجه خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، او همچنین گفت شورای اتحادیه اروپا احتمالا ۱۸ دسامبر درباره داراییهای توقیف شده روسیه در این قاره تصمیمگیری خواهد کرد.
ژان-نوئل بارو در مصاحبه با نشریه «لا تریبون» مدعی شد ولادیمیر پوتین «به خاطر شکستهای روسیه در خط مقدم نبرد» میل به جدی گرفتن طرح صلح جدیدا پیشنهاد شده توسط «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا که در جریان مذاکرات در ژنو نهایی شد، پیدا کرده است.
او ادعا کرد: «پوتین باید با یک آتشبس موافقت کرده یا در غیر این صورت قبول کند روسیه با تحریمهای جدیدی که اقتصادش را تحلیل خواهند برد در ضمن افزایش پشتیبانیهای اروپا از اوکراین روبرو خواهد شد.
وزیر امور خارجه فرانسه اظهار کرد: «ما میخواهیم از اوکراین در برابر مشکلات مالی در ۲ سال آینده در صورتی که جنگ ادامه یابد محافظت کنیم. همه این تدابیر در روزهای آینده مورد بحث قرار میگیرند و من امیدوارم در این خصوص در جریان نشست شورای اروپا در ۱۸ دسامبر تصمیمی گرفته شود.»