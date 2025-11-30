منظومه مقاومت جهانی

اخیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت مقاومت ملتها در مقابل طمعورزی و دخالتهای سلطهگران فرمودند: " عنصر عظیم مقاومت که در ایران پایهگذاری شد و رشد یافت، امروز در شعارهای حمایت از فلسطین و غزه در مناطق مختلف جهان از جمله کشورهای غربی و حتی آمریکا، قابل مشاهده است. مستضعفین جهان با رشد مقاومت، احساس پشتیبانی و قدرت میکنند. "
در خصوص فرمایشات رهبر حکیم انقلاب اسلامی شش نکته کلیدی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:
١- جهانی شدن گفتمان مقاومت
رهبر معظم انقلاب بهدرستی به این واقعیت اشاره کردهاند که مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، دیگر صرفاً یک حرکت موضعی یا منطقهای نیست، بلکه به یک گفتمان جهانی تبدیل شده است. امروز از آمریکای لاتین تا آفریقا و از اروپا تا آسیا، مردم آزادیخواه و عدالتطلب با الهام از الگوی گفتمان مقاومت، در برابر سلطه رسانهای، اقتصادی و نظامی غرب ایستادهاند. دامنه نفوذ «مقاومت» از مرزهای سیاسی فراتر رفته و به بخشی لاینفک از وجدان ملّتها تبدیل شده است.
٢- احیای روح خودباوری در میان مستضعفان جهان
سخن معظم له دربارهی احساس «پشتیبانی و قدرت» در میان مستضعفین، بیانگر عمق تأثیر روانی و هویتی مقاومت است. پیش از آن، بسیاری از ملتها در برابر قدرتهای بزرگ دچار نوعی «یأس تاریخی» بودند، اما تجربه انقلاب اسلامی و مقاومت ملت ایران در برابر فشارها، امید و اعتمادبهنفس را به آنان بازگردانده است. امروز شعار «ما میتوانیم» ملت ایران، شعار مستضعفان جهان شده است.
٣- افول مشروعیت نظام سلطه و نفرت و خشم علیه رژیم صهیونی
ایشان در بخشی از فرمایشاتشان به طمعورزی و دخالت سلطهگران اشاره فرمودهاند و نفرت از رژیم را بعنوان نقطه آشکار ساز افول مشروعیت نظام سلطه ذکر فرمودند. این نکته ناظر بر دخالتهای نظامی، تحریمها و حمایت آشکار از جنایات رژیم صهیونیستی، و آشکار شدن چهره حقیقی لیبرالدموکراسی است. مقاومت جهانی در برابر استانداردهای دوگانه و معیارهای جعلی عدالت خواهی، نه فقط مبارزهای سیاسی، بلکه یک جنبش فرهنگی است.
٤- تبدیل ایران به الگوی استقلال سیاسی و فرهنگی
عبارت «عنصر عظیم مقاومت که در ایران پایهگذاری شد» اشاره به نقش محوری انقلاب اسلامی دارد. ایران امروز تنها کشوری است که با وجود فشارهای گوناگون، مسیر استقلال و عزت خود را حفظ کرده و آن را به دیگر ملتها نشان داده است. از ونزوئلا تا لبنان، الگوی سیاست مقاومتی ایران تبدیل به الگویی از ادارهی کشور بدون وابستگی به مراکز قدرت جهانی شده است.
٥- تحول در شکل مبارزه
هرچند مقاومت ذاتا یک مقوله فرهنگی است، اما در شروع خود، بیشتر با عنصر نظامی فهم میشد؛ اما امروز معنای آن به حوزه رسانه، فرهنگ، هنر، علم و اقتصاد نیز گسترش یافته و در همهی عرصهها اجتماعی ظهور و بروز دارد. راهپیماییها در غرب در حمایت از مردم غزه، حضور گسترده جوانان در فضای مجازی برای دفاع از عدالت، و شکلگیری جنبشهای ضدتحریم و ضدسرمایهداری در اروپا، نشانههای همین تحول هستند. مقاومت اکنون در عرصه نرم افزاری جهان فعال است و روز به روز بر ابعاد، دامنه و مصادق آن افزوده میشود.
٦- در نهایت اینکه شکل گیری منظومه مقاومت جهانی یک واقعیت ملموس با ابعاد کمی و کیفی محسوب میشود. در سایه همین مقاومت جهانی "گذار از نظم ادعایی غرب"رقم خواهد خورد. به عبارت بهتر، فرمایش رهبر حکیم انقلاب اسلامی دربارهی رشد و جهانی شدن عنصر مقاومت را میتوان از واقعبینانهترین تحلیلهای سیاسی در دهه اخیر دانست. در دورهای که رسانههای غربی تلاش میکنند مفهوم مقاومت را به افراطگرایی یا عقبماندگی نسبت دهند، ایشان با نگاهی ژرف نشان دادند که این گفتمان، نه یک واکنش مقطعی، بلکه یک روند تمدن خیز خواهد بود.