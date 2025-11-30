میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۱۲ میلیارد دلار فروش فقط با یک کلیک!

در جمعه سیاه امسال، یک تغییر استراتژیک در رفتار خریداران رخ داده است. مردم آمریکا به جای هجوم سنتی و حضور فیزیکی در فروشگاه ها که معمولا با ازدحام و درگیری همراه بود، ترجیح دادند بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از خانه تامین کنند. آمار نشان می دهد که ۸.۶ میلیارد دلار تراکنش موفق به صورت بر خط (آنلاین) در روز خرید بلک فرایدی ثبت شده است.
کد خبر: ۱۳۴۳۰۷۸
| |
978 بازدید
|
۴

۱۲ میلیارد دلار فروش فقط با یک کلیک!

 اهمیت تحلیل آمار خرید بلک فرایدی امسال در تغییر پارادایم رفتار مصرف کننده آمریکایی نهفته است. در حالی که پیش بینی می شد با پایان محدودیت های دوران پاندمی، هجوم فیزیکی به فروشگاه ها افزایش یابد، اما تورم و نگرانی های اقتصادی مردم را به سمت خریدهای هوشمندانه آنلاین سوق داد.

به گزارش تابناک؛ ثبت رکورد ۹.۴ درصد رشد در فروش اینترنتی نشان می دهد که مشتریان ترجیح می دهند به جای صف های طولانی، از ابزارهای مقایسه قیمت دیجیتال برای مدیریت بودجه خود در جریان خرید بلک فرایدی استفاده کنند.

گزارش اخیر گوگل آنالیز می‌گوید؛ جمعه سیاه امسال برای آمریکایی‌ها واقعاً سیاه نبود؛ ۱۱.۸ میلیارد دلار خرید آنلاین که جهش ۹ درصدی نسبت به پارسال داشته است. 

 رکوردی که نشان می‌دهد اقتصاد دیجیتال حتی وسط نگرانی‌های تورمی هم ترمز نمی‌گیرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بلک فرایدی آمریکا خرید خرید آنلاین تورم اقتصاد دیجیتال خبر فوری
گروه فداییان اسلام چرا جمع شد؟/چمران گفت سید اول من شهید می‌شوم بعد تو!
نبض آتش در دست سرباز: روایت فنی و پنهان از سلاح‌هایی که ارتش‌های بزرگ جهان را می‌چرخانند
از ضرورت تا رانت: ماجرای تلخ خط سفید خبرنگاری/خبرنگاران ایرانی در کوره فیلترینگ!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برگشت پول در بلک فرایدی با پرداخت از بلوکارت
شوخی با بلک فرایدی در ایران!
تجربه بلک فرایدی در ایران!
نکاتی برای خرید با «کالا برگ»
لو رفتن خریدهای هیجان انگیز پرسپولیس
جمعه‌سیاه:ایرانی‌ها قسط رابه تخفیف ترجیح می‌دهند!
ترامپ: گرینلند را باید بخریم
احتیاط، مراقب جمعه سیاه باشید
دستور پزشکیان درباره شرکت‌های استارتاپی
کشینه یعنی به صرفه خرید کن!
شگرد جدید کلاهبرداران در خریدهای اینترنتی
«جمعه سیاه» ۱۷ هزار ایرانی را راهی ترکیه کرد
چطور تخفیف بلک فرایدی را دو برابر کنیم؟
هدیه عجیب مادر عروس به داماد خبرساز شد
خرید آنلاین کتاب‌های پیام نور و ارسال از طریق پست
امکان خرید آنلاین کتب درسی پیام نور فراهم شد
تصاویر تامل برانگیز از «جمعه سیاه»
مقایسه آخرین قیمت‌ها در موتور جست‌وجوی قیمت
روش جدید خرید آنلاین بلیت اتوبوس
خريد همزمان بليت هواپيما، قطار و اتوبوس و رزرو هتل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
1
پاسخ
ایندفعه قیمتها خیلی بهتر بود و رقابت بسیار شدید. آنلاین هم که راحت‌ترین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
5
پاسخ
بلک فرایدی در ایران یک دروغ بزرگ است که ملت ایران را سرکار گداشته اند قوه قضائیه باید ورود کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
2
پاسخ
در ایران دیجی کالا میزنه 60 درصد تخفیف و بعدش قیمت رو که با بیرون مقایسه میکنی میبینی بیرون هنوز کمتره من نمیدونم این چه جور 60 درصد تخفیفه خخخخخخخخخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
0
1
پاسخ
تو گزارش زدی بخاطر تورم!! در آمریکا فروش کم شده.
متوسط تورم آمریکا زیر ۳ درصده
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
اسپارتاک؛ زرهی تازه‌نفس در میدان‌های بی‌رحم مرزی ایران
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
ادای احترام روزنامه دفتر رهبری به شهید نیلوفر قلعه‌وند
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!
تصاویر تازه لحظه اصابت موشک‌های اسرائیل به پدافند هوایی ایران
تکذیب ادعای نقض حریم هوایی عراق توسط 60 جنگنده ایرانی
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!
‌آیا مدارس تهران تعطیل می‌شوند؟
محکومیت اقدام رژیم اسرائیل ازسوی ۴ کشور مهم اروپا
مدارس این استان‌ها فردا یکشنبه ۹ آذر تعطیل است
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید
رسانه اسرائیلی: ایران میگ-۲۹ ارتقا یافته دارد + فیلم
پاسخ رهبر انقلاب به نامه نوه سرلشکر شهید حاجی‌زاده
آمادگی برای جنگ دوم ایران - اسرائیل
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۵۲ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۲۰۶ نظر)
خواننده مشهور: در مک‌دونالد ظرف می‌شورم اما به ایران برنمی‌گردم!  (۱۷۱ نظر)
بازیکنان پرسپولیس با همسران بی‌حجاب در یک مراسم!  (۱۱۵ نظر)
ویدیوهای تجمع جنجالی حجاب در تهران را ببینید  (۱۰۹ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۷ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۹۶ نظر)
اظهارات انتقادی روحانی و فرار از پاسخگویی  (۸۵ نظر)
افزایش قیمت بنزین فشار مضاعف بر معیشت مردم است/قطع سهمیه بنزین خودروهای جدید خلاف قانون و تضییع حقوق شهروندی است  (۸۰ نظر)
پیام تازه ظریف: بیایید با هم باشیم  (۷۲ نظر)
آقای بازیگر: می‌خواهم زودتر زندگی‌ام تمام شود!  (۶۶ نظر)
شکست میانجیگری عربستان میان ایران و آمریکا؟؛ ترامپ شروط سه گانه را دوباره مطرح کرد!  (۶۵ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۶۵ نظر)
زیان ۲۰ میلیون دلاری مقابل چشم وزیر اقتصاد/ فاجعه‌ای که به نام «صادرات غیرنفتی» فاکتور می‌شود  (۶۵ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005dOY
tabnak.ir/005dOY