۱۲ میلیارد دلار فروش فقط با یک کلیک!

در جمعه سیاه امسال، یک تغییر استراتژیک در رفتار خریداران رخ داده است. مردم آمریکا به جای هجوم سنتی و حضور فیزیکی در فروشگاه ها که معمولا با ازدحام و درگیری همراه بود، ترجیح دادند بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از خانه تامین کنند. آمار نشان می دهد که ۸.۶ میلیارد دلار تراکنش موفق به صورت بر خط (آنلاین) در روز خرید بلک فرایدی ثبت شده است.

اهمیت تحلیل آمار خرید بلک فرایدی امسال در تغییر پارادایم رفتار مصرف کننده آمریکایی نهفته است. در حالی که پیش بینی می شد با پایان محدودیت های دوران پاندمی، هجوم فیزیکی به فروشگاه ها افزایش یابد، اما تورم و نگرانی های اقتصادی مردم را به سمت خریدهای هوشمندانه آنلاین سوق داد.

به گزارش تابناک؛ ثبت رکورد ۹.۴ درصد رشد در فروش اینترنتی نشان می دهد که مشتریان ترجیح می دهند به جای صف های طولانی، از ابزارهای مقایسه قیمت دیجیتال برای مدیریت بودجه خود در جریان خرید بلک فرایدی استفاده کنند.

گزارش اخیر گوگل آنالیز می‌گوید؛ جمعه سیاه امسال برای آمریکایی‌ها واقعاً سیاه نبود؛ ۱۱.۸ میلیارد دلار خرید آنلاین که جهش ۹ درصدی نسبت به پارسال داشته است.

رکوردی که نشان می‌دهد اقتصاد دیجیتال حتی وسط نگرانی‌های تورمی هم ترمز نمی‌گیرد.